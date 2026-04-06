엠디렉터스, CITY MODELS PARIS와 스카우팅 진행

사진=MDIRECTORS

프랑스 파리의 모델 에이전시 City Models Paris(시티모델파리)가 엠디렉터스(M DIRECTORS)를 방문해 모델 발굴을 위한 스카우팅을 진행했다고 6일 밝혔다.

이번 방문은 신체적인 요건을 넘어 모델 개인이 지닌 분위기와 잠재력을 확인하는 데 주력했다.

City Models Paris 관계자는 “한국 모델과 협업했던 경험이 매우 긍정적이었다”며, “한국 모델들의 실무 능력과 프로페셔널한 태도가 이번 방문의 배경이 되었다”고 밝혔다.

이어 “최근 파리 패션계는 신장과 같은 물리적 조건보다 이미지의 조화와 개성을 우선시하는 추세다. 동양과 서양의 매력이 공존하는 모델들의 활약이 두드러지고 있다”며, “신장이 160cm 초반이라도 독보적인 분위기를 갖췄다면 파리 무대에서 충분한 경쟁력이 있다”고 설명했다.

엠디렉터스 신영운 대표는 “City Models Paris와의 신뢰를 바탕으로 새로운 가능성을 가진 모델들을 발굴해 유럽 시장 진출을 돕겠다”며, “변화하는 현지 트렌드에 맞춰 모델들이 세계 무대에서 활약할 수 있도록 지원을 이어갈 것”이라고 전했다.

한편 엠디렉터스는 글로벌 매니지먼트 네트워크를 보유한 해외 에이전시들과 협력 관계를 유지하며 모델들의 글로벌 시장 진출을 지원하고 있다. 특히 파리, 런던, 뉴욕 등 주요 패션 도시의 파트너사들과 트렌드를 공유하고 전략적인 스카우팅 환경을 조성함으로써 모델들이 해외 무대에 안정적으로 안착할 수 있도록 전문적인 인프라를 제공하는 데 주력하고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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