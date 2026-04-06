‘오늘도 매진’ 안효섭 “‘사내맞선’ 이후 가벼운 로코 오랜만”

안효섭이 매튜 리 캐릭터로 겉바속촉 소보로 빵 같은 매력을 선보인다.

오는 22일 첫 방송될 SBS 새 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’에서 완벽을 추구하는 청년 농부 매튜 리 역으로 분할 안효섭이 6일 직접 캐릭터 비하인드를 전했다.

특히 오늘도 매진했습니다는 안효섭과 SBS가 오랜만에 다시 호흡을 맞추게 된 작품으로 눈길이 쏠리고 있다. 그는 “‘SBS의 아들’이라고 불리는 게 부끄럽기도 하지만 그만큼 의지와 믿음이 되는 것 같다. 또 ‘사내맞선’ 이후로 가벼운 로맨스 코미디는 오랜만이라 그런 지점에서도 기대가 된다. 작품에 참여할 수 있어 감사하게 생각한다”며 뜨거운 관심에 고마운 마음을 드러냈다.

‘케이팝 데몬 헌터스’로 전 세계의 팬심을 사로잡으며 ‘글로벌 로코 킹’으로 발돋움한 만큼 안효섭이 새롭게 선보일 로맨스 코미디 캐릭터에도 기대가 더해지는 상황. 매튜 리 캐릭터의 키워드를 ‘소보로 빵’이라고 답한 안효섭은 “딱딱하고 냉정해 보이지만 속에는 따뜻한 마음을 가지고 있다. 겉으로는 그렇게 보이지 않아도 주위 사람들을 많이 챙기고 마음을 쓰는데, 그만큼 매튜도 관심과 사랑이 필요한 친구처럼 보였다. 그래서 더 시선이 갔던 것 같다”고 첫인상을 되짚었다.

특히 이런 매튜 리 캐릭터를 연기하기 위해 “일할 때 눈빛에 신경을 많이 썼다. 청년 농부이자 원료사 대표, 화장품 연구원 등 수많은 일을 해내는 인물이기에 본인의 분야에서는 프로페셔널하고 빈틈이 없을 거라 생각했다. 반면 마을 사람들과의 관계에 있어서는 서툴 것 같았다. 틱틱거리면서도 도와주고 싶은 마음에 완벽하지는 않지만 열심히 하는 귀여운 모습을 상상했다”며 자신만의 방식으로 짚어낸 포인트를 설명하기도 했다.

이어 “이 모든 걸 통틀어서 말씀드리자면 가장 신경 쓴 부분은 ‘진심’이다. 매튜 리는 매사에 진심이고, 그게 사람의 마음이건 본인의 일이건 항상 진심으로 임하는 인물이기 때문”이라는 말을 덧붙여 안효섭이 그려낼 매튜 리 캐릭터에 대한 궁금증이 더욱 커지고 있다.

끝으로 안효섭은 관전 포인트로 “이 작품은 밥 먹으면서 볼 수 있는 작품이다. 좋은 메시지는 유니버셜하다고 생각한다. 한국뿐만 아니라 세계 누구나 일상 속 여러 가지 고민들이 있고, 각자만의 스트레스가 존재하지만 잠깐이나마 맛있는 식사를 하면서 위로가 될 수 있는 그런 작품이 되었으면 좋겠다”고 말했다.

오늘도 매진했습니다는 완벽주의 농부 매튜 리(aka 메추리)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는 설렘 직배송 제철 로맨스다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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