장민호·박서진·김용빈, ‘2026 KTGA’ 3대 부문 투표 초박빙

‘2026 K-트롯 그랜드 어워즈(2026 K-TROT GRAND AWARDS)’가 역대급 투표 전쟁이 벌어지는 가운데 주요 3개 부문에서 후보들의 순위가 시시각각 뒤바뀌는 초접전이 벌어지고 있다.

이번 ’2026 KTGA’ 시상식의 주요 3대 부문은 ‘신드롬 상’, ‘시그니처 상’, ‘원톱 상’이며 ‘마스터피스 상’이 추가돼 트로트의 품격과 상징성을 더한다.

‘올해의 케이트롯 신드롬 상’은 가장 먼저 눈길을 끄는 부문이며 김용빈, 손태진, 안성훈이 막상막하의 득표율을 기록하며 삼파전을 벌이고 있다. 각 후보는 압도적인 팬덤의 지지를 바탕으로 엎치락뒤치락 순위 쟁탈전을 벌이고 있어 마지막까지 결과를 예측할 수 없는 상황이다.

‘올해의 케이트롯 시그니처 상’은 박서진, 장민호, 마이진 등 탄탄한 가창력과 대중성을 겸비한 아티스트들이 상위권에서 팽팽하게 맞서고 있으며 최고의 영예인 ‘올해의 케이트롯 원톱 상’을 두고는 장민호, 박서진, 손태진이 치열한 공방전을 벌이며 트로트 황제 자리를 향한 양보 없는 레이스를 이어가고 있다.

또 예술성과 대중성을 동시에 잡은 최고의 가수에게 시상하는 ‘올해의 케이트롯 마스터피스 상’은 100% 심사위원 점수로 진행되며 주요 부문 외에도 ‘케이트롯 인기상’을 비롯해 ‘남자가수상’, ‘여자가수상’ 등 전 부문에서 후보들의 치열한 투표 다툼이 이어지고 있다.

시상식은 1부와 2부로 나뉘어 구성돼 티켓 예매시 관람을 원하는 섹션의 티켓을 개별적으로 확인하고 예매해야 한다.

‘K-트롯그랜드어워즈’의 2차 투표는 오는 10일(금) 23시 59분까지 진행되며 투표는 공식 투표 앱인 뮤빗, 셀럽챔프, 팬캐스트를 통해 참여할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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