“직관팬 위한 쿨링타올-물티슈”… 깨끗한나라, LG트윈스 협업

잠실야구장 인근에 위치한 LG트윈스 특화 GS25편의점에서 모델들이 깨끗한나라와 LG트윈스가 협업한 쿨링타올과 포켓물티슈 제품을 홍보하고 있다. 깨끗한나라 제공

지난해 LG트윈스 팬들 사이에서 화제를 모은 한정판 쿨링타올이 정식 제품으로 출시됐다.

위생용품 전문기업 깨끗한나라는 LG트윈스와 협업한 쿨링타올과 포켓물티슈를 출시했다고 6일 밝혔다. 야구 직관팬을 위한 필수템 2종이다.

지난해 깨끗한나라는 쿨링타올 2만장을 지원했는데 그중 LG트윈스 캐릭터 패키지를 적용한 한정판 1만장은 현장 관람객은 물론 온라인 커뮤니티에서도 인기를 끌었다. 이에 정식으로 협업 제품을 선보인 것.

쿨링타올은 피부에 닿는 즉시 약 9도까지 온도를 낮춰주는 강력한 쿨링 효과를 탑재한 제품이다. 목, 팔, 다리 등 다양한 부위에 활용 가능한 넉넉한 크기(230x720㎜)로, 목에 감아 쿨링 효과를 유지할 수 있다. 무더운 여름철 직관 시 특히 유용하게 사용할 수 있다.

포켓물티슈는 신용카드보다 작은 초미니 사이즈로 제작돼 미니백이나 주머니에 간편하게 휴대할 수 있다. 도톰한 원단을 적용했으며, 6단계 정제 시스템을 거친 정제수와 46가지 수질 검사를 완료한 원료를 사용했다. 경기장 이동이나 관람 중에도 간편하게 사용할 수 있다.

이번 협업 제품은 GS25 편의점과 LG트윈스 굿즈 판매샵에서 판매돼 야구팬들이 경기 전후 자연스럽게 제품을 접할 수 있다.

깨끗한나라 관계자는 “지난해 야구장 현장에서 선보인 한정판 쿨링타올에 대한 팬들의 반응 덕분에 올해는 정식 컬래버레이션 제품으로 확대했다”며 “앞으로도 고객의 일상에 실용성은 물론 특별한 즐거움까지 더할 수 있는 제품을 선보일 것”이라고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

박재림 기자 jamie@segye.com

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