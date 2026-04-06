청량한 박지훈, 아이돌 본능 깨운다

가수 겸 배우 박지훈이 싱그러운 청량감으로 아이돌 본능을 깨웠다.

박지훈은 6일 0시 소속사 YY엔터테인먼트 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 싱글 앨범 ‘RE:FLECT(리플렉트)’의 세 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 콘셉트 포토 속 박지훈은 오렌지빛 헤어와 내추럴한 메이크업으로 시선을 사로잡았다. 얼굴 위로 드러난 잔잔한 주근깨와 몽환적인 눈빛이 어우러져 소년미와 강렬한 무드를 동시에 자아냈다. 특히 입에 문 화살 오브제는 이번 앨범의 메시지를 상징적으로 투영한 듯 감각적인 연출을 완성했다.

또 다른 컷에서는 강한 햇빛 아래 깊이 있는 눈빛을 드러냈다. 짧게 정돈된 헤어와 거친 디테일의 스타일링이 어우러지며 자유분방한 분위기를 강조했다.

마지막으로 호숫가를 배경으로 한 컷에서는 여유로운 포즈와 부드러운 미소로 밝고 싱그러운 분위기를 전했다. 자연스러운 시선 처리와 따사로운 햇살이 어우러지며 한층 산뜻한 매력을 배가시켰다.

오는 29일 가수로서 3년 만의 컴백을 앞둔 박지훈은 현재 ‘RE:FLECT’의 콘셉트 포토를 순차 공개하며 팬들의 뜨거운 반응을 모으고 있다. 다양한 비주얼과 분위기로 컴백 열기를 최고조로 끌어올린 박지훈은 과거와 현재의 감정이 교차하는 서사를 바탕으로 한층 깊어진 음악적 역량을 선보일 예정이다.

박지훈의 첫 번째 싱글 앨범 ‘RE:FLECT’는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 이에 앞서 오는 25일과 26일 양일간 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 팬미팅 ‘같은 자리’를 개최한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]