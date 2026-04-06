슈퍼주니어 콘서트서 관객 추락…SM 측 “책임 통감, 치료 지원”

그룹 슈퍼주니어의 콘서트에서 관객 낙상사고가 벌어졌다.

지난 5일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린 슈퍼주니어의 콘서트 ‘<슈퍼쇼 10> 에스제이-코어 인 서울(<SUPER SHOW 10> SJ-CORE in SEOUL)’ 마지막날 공연 도중 객석 펜스가 무너지면서 관객들이 추락했다.

앵콜 마지막 곡 무대 중 멤버가 객석으로 다가가 손을 내밀고 인사하는 과정에서 관객들이 몰려 무게가 쏠렸고, 안전 펜스가 무너져 일부 관객에 객석 바깥쪽으로 추락한 것이다.

이와 관련해 주최측인 SM엔터테인먼트는 “3명의 관객이 떨어져 부상을 입는 사고가 발생했다. 부상자들은 즉시 병원으로 이송되어 필요한 검사와 치료를 받았으며, 염좌 및 타박상으로 2주간의 안정 및 치료가 필요하다는 의료진의 소견을 받았다”고 공지했다.

이어 “사고로 피해를 입으신 분들과 가족 분들께 깊은 사과의 말씀 드리며, 당사는 부상 당한 관객분들이 완쾌될 수 있도록 치료를 지원하고, 완전히 회복되실 때까지 최선의 노력을 다 하겠다. 공연 주최사로서 금번 사고에 대해 무거운 책임을 통감하며, 향후 동일한 사고가 재발하지 않도록 시설 안전 점검 및 관객 안전 관리에 만전을 기하겠다”고 고개 숙였다.

지난 3일부터 3일간 열린 이번 공연은 슈퍼주니어의 데뷔 20주년을 기념한 월드투어의 앙코르 공연이다. 슈퍼주니어는 2008년 시작된 월드 투어 콘서트 브랜드 ‘SUPER SHOW’ 투어를 이어왔으며 이번 투어를 통해 아시아·남미 지역 17곳을 순회했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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