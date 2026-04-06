“베스트셀러 캣푸드, 대용량으로 저렴하게”… ‘프리스키 파티믹스’ 850g 출시

프리스키 파티믹스 대용량 제품 2종 이미지. 네슬레 퓨리나 제공

글로벌 캣푸드 1위 기업 네슬레 퓨리나의 반려묘 간식 브랜드 ‘프리스키 파티믹스’가 베스트셀러 2종을 850g 대용량으로 출시한다고 6일 밝혔다. 기존 60g 제품보다 10배 이상 큰 용량으로, g당 가격은 낮춰 합리적 가격으로 구매할 수 있다.

이번 대용량 신제품은 프리스키 파티믹스 라인업 중 선호도가 높은 닭고기&칠면조 맛 ‘오리지널’과 새우&게살 맛 ‘비치사이드’다. 뚜껑이 있는 플라스틱 용기라 보관이 용이하며 마지막까지 신선하고 바삭한 식감을 유지할 수 있다.

풍부한 비타민과 미네랄을 함유한 프리스키 파티믹스는 미국사료협회(AAFCO)의 까다로운 성묘용 주식 영양 기준을 충족했으며, 제1원료로 순 살코기를 사용해 기호성이 높다. 아울러 한 알당 1.6kcal 미만으로 식단 관리가 필요한 고양이에게도 부담 없이 급여할 수 있다. 또한 바삭하고 씹는 재미를 살린 4가지 모양의 키블 형태가 스트레스 해소와 치아 건강에 도움을 준다.

회사 관계자는 “파티믹스를 애용하는 소비자들이 보다 합리적인 가격으로 구매할 수 있도록, 선호도가 높은 2종을 대용량으로 구성했다”며 “앞으로도 반려묘와 반려인의 삶을 더 즐겁게 만들 수 있는 다양한 제품을 선보이겠다”고 말했다.

이번 신제품은 이날부터 쿠팡 사전판매로 빠르게 구매할 수 있다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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박재림 기자 jamie@segye.com

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