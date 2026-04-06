‘대군부인’ 아이유·변우석, 파격적이고 필연적인 스캔들 예고

아이유와 변우석의 스캔들이 대한민국을 발칵 뒤집는다.

오는 10일 첫 방송될 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 측이 6일 성희주(아이유 와 이안대군(변우석)의 험난한 계약결혼 여정을 알리는 하이라이트 영상을 공개했다.

공개된 하이라이트 영상에는 신분만 빼고 다 가진 재벌 성희주와 신분 말고는 아무것도 가질 수 없는 왕실의 차남 이안대군이 계약결혼을 하기까지의 과정이 담겨 있다. 평민에 서출이라는 이유로 매번 사람들의 입방아에 오르내리는 재벌 성희주는 신분의 굴레를 벗어나기 위해 왕족인 이안대군과 결혼하겠다는 과감한 아이디어를 떠올린다.

한편, 이안대군은 어린 왕의 자리를 넘보는 것이 아니냐는 의심 속에서 대비 윤이랑(공승연)으로부터 혼인을 종용받는 상황이다. 그런 이안대군에게 성희주의 알현 신청이 들어오고, 이안대군을 만난 성희주는 신분 상승을 하고 싶다며 대뜸 혼인을 청한다.

그러나 평민에 서출이라는 성희주의 신분과 왕실 내 이안대군의 위치로 인해 두 사람의 혼인은 반대에 부딪힌다. 성희주, 이안대군과 절친한 사이인 국무총리 민정우(노상현)는 물론 대비 윤이랑과 종친들, 그리고 국민까지 탐탁지 않은 반응을 보여 결혼까지 험난한 여정이 예상된다.

사람들의 반대와 왕실만의 질서가 두 사람을 옭아매는 가운데 성희주를 노린 위협까지 이어지면서 긴장감은 배가 된다. 그럼에도 성희주는 이에 굴하지 않고 이안대군과 화끈한 일탈을 즐기는 한편, 이안대군 역시 자연스럽게 성희주를 연인처럼 대하며 굳건한 애정을 보여준다.

특히 “휘지 마세요, 물러나지도 말고 양보하지도 마세요”라는 성희주의 응원과 “널 위해서야”라는 이안대군의 말 속에는 서로를 위하는 두 사람의 진심이 서려 있다. 이에 세상의 반대와 엄격한 규율 속에서 든든한 버팀목이 되어줄 성희주와 이안대군의 거침없는 로맨스가 더욱 기대된다.

이처럼 ‘21세기 대군부인’의 하이라이트 영상은 계약결혼을 통해 자신의 앞을 가로막은 벽을 돌파하고 싶은 성희주와 이안대군의 환상적인 부부 케미스트리를 예고한다. 비록 시작은 계약이었으나 온갖 반대를 딛고 끝내 사랑과 믿음으로 발전하게 될 ‘대군쀼’ 성희주와 이안대군의 이야기가 벌써부터 기다려진다.

21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담은 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’은 오는 10일 밤 9시 40분에 첫 방송된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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