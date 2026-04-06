롯데렌터카서 제네시스 렌트하면 첫 3개월은 0원

롯데렌터카 제네시스 차량 특별 혜택 홍보 포스터.

롯데렌탈의 대한민국 No.1 렌터카 브랜드 롯데렌터카가 제네시스 차량 장기렌트 시 첫 3개월 대여료를 면제하는 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

대상 차종은 제네시스 G80, GV80, G90이며 개인 및 개인사업자, 법인 고객 모두 계약할 수 있다. 대여 기간 48개월·60개월 중 첫 3개월을 대여료 없이 이용할 수 있다. 물량 소진 시까지 한정 수량으로 진행된다.

멤버십 혜택도 있다. G80, GV80 계약자에게는 프리미엄 멤버십이, G90 계약자에게는 프레스티지 멤버십 혜택이 제공된다. 롯데스카이힐CC 제주 이용권, 렌터카 이용권, 롯데리조트 제주 아트빌라스 숙박권 등 골프·렌터카·숙박 혜택을 받을 수 있다.

제네시스와 같은 고급 차량을 장기렌터카로 이용할 때 가장 큰 장점은 초기 비용 부담이 없다는 점이다. 신차 구매 시 발생하는 취·등록세, 자동차세 등 세금과 보험료가 월 대여료에 포함돼 있어 따로 납부할 필요가 없다. 전문 정비사가 차량이 주차된 곳으로 직접 방문해 정비를 진행하는 것도 강점이다. 엔진오일 무료 교체, 배터리·부동액·워셔액·브레이크 패드 점검 등 8개 항목을 주기적으로 관리한다. 소비자는 선택하는 정비 상품에 따라 연 1회에서 12회까지 점검받을 수 있다.

예상치 못한 사고가 발생해도 보험료 할증 걱정이 없다. 렌터카 회사 명의로 보험이 가입되기 때문에 개인 자동차 보험료에 영향을 주지 않는다. 또 금융상품이 아닌 만큼 개인 대출 한도에도 영향이 없다. 사업자라면 연 1500만 원까지 비용 처리가 가능해 절세 혜택도 챙길 수 있다.

프로모션 관련 자세한 내용은 롯데렌터카 홈페이지와 앱에서 확인할 수 있다.

롯데렌터카 관계자는 “고객들이 보다 쉽게 현대자동차그룹의 프리미엄 브랜드를 이용할 수 있도록 마련한 프로모션”이라며 “초기 비용 부담 없이 제네시스 인기 모델을 경험하며 롯데렌터카만의 차별화된 멤버십 혜택과 서비스를 누리시길 바란다”고 말했다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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