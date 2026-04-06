강남, 신동엽·이수지와 한식구…“새로운 모습 기대해주길”

강남 프로필 사진. 씨피엔터테인먼트 제공

독보적인 예능감과 친근한 매력으로 사랑받는 올라운더 아티스트 강남이 씨피엔터테인먼트와 새로운 도약에 나선다.

6일 씨피엔터테인먼트는 강남과 전속계약을 체결했다고 밝혔다.

강남은 2008년 일본 록 밴드 KCB의 메인 보컬로 데뷔한 뒤 2011년 솔로 싱글 앨범을 통해 한국 활동을 시작했다. 이후 2016년까지 아이돌 그룹 M.I.B 멤버로 활약하며 특유의 필터링 없는 입담과 꾸밈없는 캐릭터로 단숨에 대세 예능인 반열에 올랐다.

음악과 예능을 넘나드는 활약으로 대중의 사랑을 받아온 강남은 구독자 144만 명을 보유한 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’를 통해 전 국가대표 이상화와의 소탈한 일상부터 뛰어난 가창력을 증명하는 커버곡 콘텐츠 등 다채로운 매력을 선보이며 올라운더 아티스트의 면모를 제대로 보여주고 있다.

장르 구분 없이 종횡무진 활약 중인 강남이 콘텐츠 제작 및 아티스트 매니지먼트에서 독보적인 분야를 개척 중인 씨피엔터테인먼트와 함께 만들어갈 시너지에도 관심이 모아지고 있다. 특히 국내 최고의 엔터테이너 신동엽을 비롯해 이수지, 지예은, 김규원 등 분야별 최고의 ‘웃음 장인’들이 포진한 엔터테이너 명가에 합류했다는 점이 기대를 더한다.

강남은 “씨피엔터테인먼트와 함께하게 되어 무척 설레고 긴장된다”며 “무엇보다 각 분야에서 활약 중인 예능 장인들과 한솥밥을 먹는다니 정말 기대된다. 앞으로 보여드릴 저의 새로운 모습과 도전도 기대해달라”고 소감을 전했다.

씨피엔터테인먼트는 “강남은 대체 불가능한 예능감과 아티스트로서의 깊이를 동시에 보유한 귀한 자원”이라며 “이미 여러 분야에서 고른 사랑을 받고 있는 강남이 고유의 존재감을 한 단계 더 확장시킬 수 있도록 다방면에서 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

씨피엔터테인먼트는 2023년 설립 이후 콘텐츠 제작과 아티스트 매니지먼트 분야로 활동을 넓혀왔다. 신동엽을 필두로 이수지, 지예은, 김규원이 소속돼 있으며, 주요 제작 작품으로는 쿠팡플레이 간판 시리즈 ‘SNL 코리아’, ‘직장인들’ 등이 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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