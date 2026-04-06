배우 채종협이 MBC 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’의 종영을 맞아 진심 어린 소회를 전했다.

채종협은 찬란한 너의 계절에에서 매일을 활기찬 여름방학처럼 살아가지만, 그 이면에는 누구에게도 쉽게 털어놓지 못하는 아픈 기억을 간직한 선우찬 역을 맡아 캐릭터의 사계를 오가는 폭넓은 연기 변주를 선보였다.

극 초반 채종협은 보는 이들마저 기분 좋게 만드는 해맑은 미소와 리트리버 같은 무해한 매력으로 시청자들의 설렘 지수를 높였다. 그러나 선우찬의 상처를 표현할 때는 공허하면서도 처연한 눈빛으로 돌변, 캐릭터가 지나온 겨울의 시간을 단계별로 촘촘히 쌓아 올리며 서사의 완성도를 더했다.

특히 회차가 거듭될수록 송하란(이성경 분)을 향한 숨길 수 없는 마음과 죄책감 사이에서 괴로워하는 선우찬의 감정선을 세밀하게 풀어내며 시청자들의 깊은 공감을 이끌어냈다. 뿐만 아니라 사고 후유증으로 인한 환청과 이명 등 트라우마를 겪는 모습까지 생생하게 그려내며 극의 몰입도를 극대화했다.

채종협은 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트를 통해 “선우찬으로 오랜만에 인사드리게 되어 참 행복한 시간이었다”라고 소감을 전했다. 이어 “캐릭터를 표현하며 어려운 지점도 있었지만, 행복했고 감정적으로도 한 뼘 더 성장할 수 있었다. 무엇보다 상처를 대하는 법과 사람에 대해 깊이 배울 수 있었던 시간이었다”라며 작품을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

또한 그는 “많은 분들이 스스로를 홀로 가둬두지 않으셨으면 한다. 도전해 보지 않으면 두려울 수밖에 없기에, 극 중 선우찬처럼 한 번쯤은 용기 내어 도전해 보셨으면 좋겠다는 마음으로 연기에 임했다”며 “이러한 진심이 시청자분들께도 잘 닿았다면 더할 나위 없이 감사하겠다”고 진심 어린 응원을 보냈다.

마지막으로 “찬란한 너의 계절에를 사랑해 주시고, 같이 울고 웃고 아파해 주셔서, 그리고 작품에 함께 스며들고 물들어 주셔서 감사하다”라는 인사로 소감을 마무리했다.

매 작품 자신만의 해석으로 캐릭터를 입체적으로 완성해 가고 있는 채종협은 이번 작품을 통해 감정의 진폭을 자유자재로 오가는 섬세한 표현력과 밀도 높은 연기력을 다시 한번 입증했다. 마지막까지 ‘선우찬 그 자체’라는 찬사와 함께 ‘믿고 보는 로맨스 주인공’으로서 입지를 굳건히 한 채종협이 앞으로 또 어떤 행보를 보여줄지 기대감이 더욱 높아진다.

‘찬너계’ 채종협 “선우찬 보며 도전할 용기 갖길”

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]