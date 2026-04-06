배틀그라운드 모바일, ‘캐치! 티니핑’과 컬래버레이션 진행

㈜크래프톤(대표 김창한)의 배틀그라운드 모바일(PUBG MOBILE)이 SAMG엔터의 대표 애니메이션 IP ‘캐치! 티니핑’과 컬래버레이션을 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 협업은 6일부터 5월 초까지 진행되며, 시즌6 ‘프린세스 캐치! 티니핑’을 기반으로 캐릭터와 세계관 요소를 다양한 인게임 콘텐츠로 선보인다.

이번 컬래버레이션을 통해 이용자들은 티니핑 테마의 다양한 보상을 획득할 수 있는 인게임 이벤트에 참여할 수 있다. 7일 출석 이벤트를 통해 티니핑 배경음악(BGM)을 획득할 수 있으며, 미션 수행을 통해 추가 BGM과 프로필, 테두리 등 다양한 콜라보 보상이 제공된다. 또 테마 모드 및 클래식 모드 플레이를 기반으로 한 이벤트도 함께 진행되며, 이용자는 플레이를 통해 자연스럽게 보상을 획득할 수 있다.

이와 함께 티니핑 IP를 모티브로 한 티니핑 테마 아이템이 출시된다. 멜빵 바지 세트와 로미 공주 의상 세트를 비롯해, UMP45 총기 스킨, 버기 차량 스킨, 낙하산, 배낭, 인기도 스티커, 페인트 아이템 등 다양한 콜라보 상품이 추가돼 이용자들은 전장에서 티니핑 감성을 표현할 수 있다.

공식 커뮤니티에서는 참여형 이벤트도 진행된다. 이용자는 게임 내 티니핑 전광판을 찾아 인증하면 참여할 수 있으며, 보상으로 티니핑 BGM 및 실물 굿즈가 제공된다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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