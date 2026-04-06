부산에 캐딜락 전시장 문 열어…캐딜락&GMC 세일즈 네트워크 확장 가속

캐딜락&GMC 부산 전시장 외관. 캐딜락&GMC 제공

캐딜락&GMC가 지난 3일 부산 전시장 오픈 기념식을 개최하고 부산을 포함한 영남권 소비자 접점 확대에 본격 나섰다고 6일 밝혔다.

부산 전시장은 해운대 상권에 자리해 부산과 경남을 아우르는 전략적 거점으로 운영된다. 캐딜락과 GMC를 아우르는 통합 브랜드 CI가 적용된 이번 전시장은 방문객이 각 브랜드의 프리미엄 가치를 자연스럽게 체험하고 충분히 즐길 수 있도록 공간 구성부터 동선까지 세심하게 설계됐다.

약 330㎡ 규모의 전시장에는 차량 6대를 전시할 수 있으며 고객 상담실 2곳도 마련했다. 슈퍼크루즈가 적용된 캐딜락 ‘2026 더 뉴 에스컬레이드’를 비롯해 GMC 캐니언과 아카디아 등 주요 모델이 전시되며 해당 차량을 직접 체험할 수 있는 시승 프로그램도 준비됐다.

부산 전시장은 승용 및 상용 모빌리티 네트워크에서 깊은 노하우를 쌓아온 자일자동차의 신규 자회사 YA Auto(와이에이오토)가 운영을 담당한다. 특히 기존 부산 사상 서비스센터와의 유기적인 연계를 통해 구매부터 사후 관리까지 완벽히 통합해 운영한다.

캐딜락&GMC 부산 전시장 내부 모습. 캐딜락&GMC 제공

헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장은 “부산과 경남 지역 고객들은 오랜 기간 브랜드에 대한 신뢰를 바탕으로 지지를 보내왔다”며 “이번 부산 전시장은 그 기대에 응답하는 중요한 계기이자 향후 캐딜락&GMC 전시장의 기준을 제시하는 거점이 될 것”이라고 소개했다. 그는 이어 “최근 주요 모델 출시를 통해 이어지고 있는 판매 성장세에 더해 허머 EV 등 추가 모델 도입이 예정된 만큼 부산 전시장이 영남권 판매 확대에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

캐딜락&GMC는 부산 전시장 오픈을 기념해 각 브랜드 인스타그램 채널에서 고객 참여 이벤트도 진행한다. 캐딜락&GMC는 전시장 확대를 통해 전국 세일즈 네트워크를 지속 강화해 나갈 예정이며, 상반기 중 수도권에 추가 전시장 오픈도 계획하고 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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