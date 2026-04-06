방탄소년단, K-팝 최초 ‘빌보드 200’ 2주 연속 1위

방탄소년단(BTS)이 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)으로 2주 연속 미국 빌보드 메인 앨범차트 빌보드 200 1위를 차지했다.

5일(현지시간) 빌보드 홈페이지에 게재된 차트 예고 기사에 따르면 ‘아리랑’은 힙합 스타 카녜이 웨스트(예·YE)의 신보 ‘불리’(BULLY·2위)와 멜라니 마르티네즈의 ‘하데스’(HADES·3위) 등을 제치고 지난주에 이어 정상을 차지했다.

K-팝 가수 앨범이 빌보드 200에서 2주 연속 1위를 차지한 것은 이번이 처음이다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범은 ‘빌보드 200’에서 비연속 1위를 기록한 바 있다. 방탄소년단은 이전의 다른 6개 앨범으로 각각 1주 동안 1위에 머물렀다.

빌보드 200은 실물 음반과 디지털 앨범 등 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 앨범 유닛으로 순위를 매긴다.

‘아리랑’은 이번 차트 집계 기간 전주보다 71% 하락한 18만7천장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다. 실물 음반 등 앨범 판매량이 11만4천장으로 2주 연속 톱 앨범 세일즈 1위를 기록했다. SEA는 6만5천장, TEA는 8천장이었다.

‘아리랑’은 발매 첫 주 64만1천장에 해당하는 앨범 유닛을 기록해 빌보드 200이 앨범 유닛으로 집계를 시작한 2014년 12월 이래 역대 그룹 최고치이자 올해 모든 가수를 통틀어 최고 기록을 세웠다.

빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 지난주 1위를 기록한 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)은 이르면 6일 발표될 이번 주 차트에서도 톱 10을 유지할 것으로 전망된다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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