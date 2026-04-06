이태석, 오스트리아 무대서 시즌 3호골 폭발… 평점 7.7

이태석. 사진=아우스트리아 빈 SNS 캡처

이태석(아우스트리아 빈)이 시즌 3호 골을 터뜨리며 팀의 무득점 패배를 막아냈다.

이태석은 5일 오스트리아 린츠의 라이파이젠 아레나에서 열린 2025∼2026 오스트리아 분데스리가 25라운드 LASK와의 원정 경기에 선발 출장해 팀이 0-3으로 끌려가던 전반 16분 강력한 중거리 슈팅으로 상대 골망을 흔들었다. 빈은 LASK에 1-4로 패했다.

스포츠 통계 매체 풋몹은 풀타임을 소화한 이태석에게 팀 내에서 가장 높은 평점 7.7을 부여했다. 팀의 유일한 7점대 평점이다.

이태석의 올 시즌 3번째 득점이다. 올 시즌 성적은 23경기 3골 3도움이다. K리그1 포항 스틸러스에서 뛰다 지난해 8월 빈으로 이적한 이태석은 주전 자리를 굳혔다. 올 시즌 팀이 치른 23경기에 모두 출전했다. 1경기를 제외하고 모두 선발로 나섰다.

빈의 또 다른 코리안리거 미드필더 이강희도 선발 출전해 풀타임을 소화했다.

승점 21(12승3무10패)의 빈은 스플릿리그 그룹A 6개 팀 중 5위로 떨어졌다. LASK가 승점 22(12승5무8패)로 4위로 올라섰다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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