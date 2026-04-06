다저스 김혜성, MLB 콜업… 로버츠 감독 “에너지 불어넣어 주길”

다저스 김혜성. 사진=AP/뉴시스

김혜성(LA 다저스)이 미국 메이저리그(MLB) 무대에 콜업됐다.

다저스는 6일 워싱턴 D.C의 내셔널스파크에서 열리는 2026 메이저리그 워싱턴 내셔널스와의 원정 경기를 앞두고 김혜성을 MLB 로스터에 등록했다.

내야수 무키 베츠의 공백을 메운다. 무키 베츠는 전날 경기에서 허리 통증으로 교체됐다. 오른쪽 복사근 염좌 진단을 받아 이날 열흘짜리 부상자 명단(Injury List)에 등재됐다. 그러면서 김혜성을 불러들였다.

올 시즌 빅리그 2년 차인 김혜성은 시범경기에서 타율 0.407(27타수 11안타)로 활약했다. 하지만 다저스는 김혜성이 볼넷 대비 삼진이 다소 많아 스윙을 좀 더 다듬어야 한다는 이유로 그를 마이너리그로 내려보냈다. 김혜성은 트리플A 6경기에서 타율 0.346(26타수 9안타) 출루율+장타율(OPS) 0.823을 기록했다.

MLB닷컴에 따르면 베츠가 복귀할 때까지 김혜성과 미겔 로하스가 유격수를 나눠 맡는다. 김혜성은 좌타자, 로하스는 우타자다. 상대 투수 유형에 따라 출전 여부가 정해질 것으로 보인다.

데이브 로버츠 김혜성에 대해 “늘 해오던 것처럼 좋은 수비를 보여주고 볼넷이 나오면 꼭 챙기고 스트라이크 존을 잘 콘트롤하면 된다”며 “팀을 혼자서 이끌려고 하지 말고 김혜성다운 모습으로 에너지를 불어넣어 주면 된다”고 기대했다. 그러면서 “김혜성이 돌아와서 기쁘다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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