또 한 번 ‘13명 그대로’…세븐틴, 두번째 재계약으로 팀워크 증명

세븐틴 공연 모습. 플레디스 엔터테인먼트 제공

그룹 세븐틴 13명 멤버 전원이 소속사 플레디스 엔터테인먼트와 두 번째 재계약을 체결하며 팀의 미래를 함께 이어가기로 했다.

세븐틴의 총괄 리더 에스쿱스는 지난 5일 오후 인천아시아드주경기장에서 열린 월드투어 ‘세븐틴 월드 투어 [NEW_] 앙코르(SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE)’ 마지막 공연의 앙코르 무대에서 이 같은 소식을 직접 전했다.

그는 “호시와 우지도 함께 이 자리에 있었으면 더 좋았겠지만, 멤버들끼리 오랜 시간 깊이 있는 대화를 나눈 끝에 13명 모두가 재계약을 결정했다”며 “앞으로도 같은 배를 타고 함께 힘차게 나아가겠다”고 밝혀 팬들의 큰 환호를 이끌어냈다.

이날 공연에는 군 복무 중인 정한, 원우, 우지, 호시를 제외한 이들이 무대에 올랐다. 복무 중인 일부 멤버들은 현장에 함께하지 못했지만, 대체 복무 중인 멤버들은 객석에서 공연을 지켜보며 팀을 응원해 훈훈함을 더했다. 완전체가 아니었음에도 불구하고, 무대와 객석이 하나로 연결된 듯한 분위기가 이어지며 ‘팀 세븐틴’의 끈끈한 유대감이 다시 한번 확인됐다.

2015년 데뷔한 세븐틴은 13명이라는 대규모 인원으로 시작해 초기에는 팀 운영과 음악적 방향성에 대한 우려도 존재했다. 그러나 이들은 각자의 개성과 역량을 살려 보컬, 퍼포먼스, 힙합 등 세 개의 유닛 체계를 구축하고, 이를 유기적으로 결합해 독자적인 음악 세계를 만들어냈다. 멤버 전원이 창작 과정에 적극적으로 참여하며 ‘자체 제작 아이돌’이라는 정체성을 확립한 점 역시 이들의 성장에 중요한 역할을 했다.

세븐틴이라는 팀명은 ‘13명의 멤버 + 3개의 유닛 + 1개의 팀, 캐럿 = 17’이라는 의미를 담고 있다. 여기에 팬덤 캐럿과의 긴밀한 유대까지 더해지며, 단순한 그룹을 넘어 하나의 공동체로서 성장해왔다. 특히 2021년 데뷔 6주년을 기점으로 이뤄진 첫 재계약에 이어 이번 두 번째 재계약까지 성사시키며 팀의 지속 가능성을 다시 한번 입증했다.

데뷔 이후 11년 동안 단 한 명의 탈퇴나 교체 없이 13인 완전체를 유지해온 점도 세븐틴의 가장 큰 강점 중 하나다. 이는 멤버 간 신뢰와 팀워크, 그리고 팬들과의 깊은 관계가 있었기에 가능한 결과로 평가된다. 이번 재계약을 통해 세븐틴은 앞으로도 변함없는 ‘원팀’으로서 새로운 도전과 성장을 이어갈 것으로 기대를 모으고 있다.

한편 세븐틴은 오는 6월 20~21일 인천아시아드주경기장에서 10번째 팬미팅 ‘캐럿 랜드(CARAT LAND)’를 연다. 유닛 활동도 이어간다. 메보즈 도겸X승관이 오는 17~19일 인천 인스파이어 아레나에서 ‘DxS [소야곡] 온 스테이지(ON STAGE)’의 막을 올린다. 투어에 돌입한 에스쿱스X민규는 24~26일 가오슝 아레나를 찾아 ‘CxM [더블 업(DOUBLE UP)] 라이브 파티(LIVE PARTY)’를 펼친다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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