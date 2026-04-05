아이유·변우석, 케미 터졌다…‘21세기 대군부인’ 첫 방송 앞두고 화보 공개” [스타★샷]

사진 = 아이유 SNS 계정

가수 겸 배우아이유가 드라마 ‘21세기 대군부인’을 앞두고 배우 변우석과의 케미를 예고했다.

아이유는 5일 자신의 SNS에 “21세기 대군부인”이라는 글과 함께 화보 촬영 현장의 비하인드 컷을 공개했다.

공개된 사진에는 아이유와 변우석이 나란히 앉아 서로에게 기대며 감성적인 분위기를 연출하는 모습이 담겼다.

사진 = 아이유 SNS 계정

사진 = 아이유 SNS 계정

아이유는 레이스 디테일이 돋보이는 붉은 드레스와 순백의 시스루 의상을 우아하게 소화하며 극 중 재벌가 성희주 캐릭터에 자연스럽게 녹아들었다. 변우석 역시 단정한 셔츠와 타이 차림으로 이안대군 특유의 절제된 품격과 부드러운 카리스마를 드러냈다.

‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린 작품이다.

한편 ‘21세기 대군부인’은 오는 10일 오후 9시 40분 MBC에서 첫 방송 될 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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