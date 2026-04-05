‘공동 5위’ 소노-KCC, 나란히 봄농구 확정… KT는 좌절

사진=KBL 제공

남자프로농구(KBL) 소노와 KCC가 막판까지 치열했던 봄 농구 경쟁에서 웃었다.

소노는 5일 고양 소노 아레나서 열린 2025∼2026 LG전자 프로농구 정규리그 정관장과의 홈경기에서 65-61 승전고를 울렸다. 이로써 올 시즌 28승째(25패)를 마크, 7위 KT(26승27패)를 제치고 6위권 진입을 확보했다.

감격의 순간을 아로새겼다. 2023∼2024시즌 창단 후 첫 플레이오프(PO) 진출이다. 소노는 앞선 두 시즌 각각 정규리그 8위에 그친 바 있다.

함께 공동 5위로 동률을 일군 KCC(28승25패) 역시 PO 진출을 확정했다. 같은 날 창원 체육관 원정길에서 LG와 맞붙어 74-65로 이겼다. 2년 만의 PO 복귀다. 앞서 2023∼2024시즌서 챔피언결정전서 정상에 올랐던 KCC는 직전 시즌 9위로 추락하는 아픔을 겪은 바 있다.

KT는 승리에도 눈물을 삼켰다. 수원 KT 소닉붐 아레나서 끝난 현대모비스와의 홈경기를 73-69로 이겼으나, 경쟁 팀들이 나란히 승리를 신고하면서 고배를 마신 것. 공동 5위와는 두 경기 차가 되면서 PO 탈락 성적표를 안게 됐다.

사진=KBL 제공

봄 농구 무대를 밟을 6개 팀이 결정된 가운데 6강 PO 일정은 오는 12일부터 시작한다. 다만 최종 대진표는 아직 확정되지 않았다.

1위와 2위는 4강 PO에 직행한다. 이에 앞서 6강 PO에선 3위와 6위, 4위와 5위가 자웅을 겨룬다. 이 중 1위는 정규리그 챔피언 LG(36승17패)가 차지했고, 4위 또한 DB(32승21패)로 결정됐다.

52경기를 치른 3위 SK(32승20패)와 10위 삼성(15승37패) 두 팀 외에는 8개 팀이 53경기를 소화한 시점이다. 5, 6위를 놓고 마지막 경쟁 중인 소노와 KCC는 8일 최종전에서 각각 KT와의 원정경기, DB와의 홈경기를 치른다.

이뿐만이 아니다. 잔여경기 1경기가 남은 2위 정관장(34승19패)과 SK의 2위 경쟁은 단두대 맞대결도 앞두고 있다. 이 두 팀은 8일 안양 정관장 아레나에서 정규리그 최종전을 치를 예정이다. 한 경기를 더 소화해야 하는 SK는 6일 잠실학생체육관에서 삼성과 격돌한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]