임영웅, 아이돌차트 261주 연속 1위…또 신기록

사진 = 물고기뮤직

가수 임영웅이 3월 4주 차 아이돌차트 평점랭킹 정상에 올랐다.

최근 아이돌차트에 따르면 지난 3월 23일부터 3월 29일까지 집계된 평점랭킹에서 임영웅은 31만 9,009표를 얻어 최다 득표를 기록했다. 이로써 그는 아이돌차트 평점랭킹에서 261주 연속 1위라는 기록을 이어가게 됐다.

2위는 이찬원(7만 3,581표)이 차지했다. 더불어 박창근(9,526표), 지민(방탄소년단, 9,462표), 박지현(9,124표), 영탁(8,905표), 송가인(8,835표), 이병찬(8,297표), 진(방탄소년단, 5,725표), 뷔(방탄소년단, 4,715표) 순으로 집계됐다.

스타의 팬덤 규모를 가늠할 수 있는 ‘좋아요’ 수에서도 임영웅은 3만 2,779개로 가장 높은 수치를 기록했다. 이어 이찬원(7,214개), 박지현(1,039개), 지민(1,021개), 송가인(1,021개), 박창근(998개), 영탁(989개), 이병찬(854개), 진(648개), 뷔(503개) 순이었다.

한편 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장에서 단독 콘서트 ‘IM HERO - THE STADIUM 2’를 개최할 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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