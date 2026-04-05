“KBO 최고 수비수와 함께해 행복합니다” 접전일 때 더 빛나는 ‘베중정’

사진=두산 베어스 제공

“저도 모르게 두 팔을 번쩍 들어올렸어요.” (두산 투수 잭 로그)

“놓쳤다면 어려운 경기가 됐을 겁니다.” (김원형 두산 감독)

마운드 위 에이스는 물론, 수장마저 찬사를 아끼지 않았다. 프로야구 두산의 주전 중견수 정수빈을 향한 극찬이다. 드넓은 잠실 야구장을 탁월한 수비 능력을 커버하며 팀의 연패 탈출을 도왔다.

두산은 5일 잠실서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규리그 한화와의 홈경기에서 8-0 승전고를 울렸다. 내야수 박준순의 결승 3점포 포함 4안타 활약부터 선발 투수 로그의 6이닝 무실점 역투가 빛난 가운데 또 한 명의 영웅에게도 시선이 쏠렸다. 이날 2번타자로 선발 출전한 정수빈이다.

타석에선 안타와 볼넷을 1차례씩 써냈고, 무엇보다 팀의 실점을 막아내는 수비 장면을 빚어내며 큰 환호성을 자아냈다. 5회 초 2사 2, 3루 위기서 상대 타자 김태연이 친 중견수 방면 타구를 다이빙 캐치로 건져낸 것. 무실점으로 이닝 종료를 알렸다. 로그는 놀란 표정으로 곧장 두 손을 들어 올린 뒤 손뼉을 치며 화답했을 정도다.

사진=두산 베어스 제공

0-0로 맞섰던 상황인 만큼 타구가 빠져나갔다면 한층 고된 승부를 이어갔을 터. 로그는 경기 뒤 “5회 정수빈의 수비는 정말 놀라웠다. 나도 모르게 두 팔을 번쩍 들어올렸다”며 “KBO리그 최고의 수비수와 함께해서 행복하다”고 활짝 웃었다. 김 감독 역시 “그 타구를 놓쳤다면 어려운 경기가 됐을텐데 아주 큰 호수비로 선발 투수를 도왔다”고 칭찬했다.

무엇보다 팀이 연패에서 탈출하는 데 크게 이바지했다는 점에서 의미가 남다르다. 선수 본인도 고개를 끄덕인다. 정수빈은 “연패 기간 분위기가 좋지 않았다. 고참으로서 무슨 수를 써서라도 분위기를 끌어올려야 한다고 생각했다”고 목소리를 높였다.

이날 팀을 구했던 다이빙 캐치 순간을 두곤 “못 잡으면 진다는 생각으로 몸을 날렸다”고 운을 뗀 뒤 “동점으로 타이트한 상황이었고 쉬운 타구는 아니었지만 그래서 더 집중했다. 경기 전부터 선수별로 타구 방향을 준비한 덕분에 좋은 결과가 있었다”고 답했다.

반등에 나서야 하는 곰 군단이다. 정수빈 역시 앞장서겠다는 각오다. 그는 “야구는 분위기 싸움이라고 하지 않나. 그 다음 공격에서 바로 점수가 났다. 분위기를 우리 쪽으로 가져오는 데 보탬이 된 것 같아 기분 좋다”고 전했다.

그러면서 “아직 시즌 초반이다. 오늘 승리를 계기로 이 흐름을 이어가야 한다. 오늘처럼 어떤 모습으로든 팀에 보탬이 되는 것만 신경쓰겠다”고 힘줘 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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