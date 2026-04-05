‘챔프전 MVP’ 실바, 내년에도 GS와 동행할까… “지금 답하기는 어렵다”

조원태 한국배구연맹 총재가 5일 서울 중구 장충체육관에서 열린 2025~2026 V리그 여자부 GS칼텍스와 한국도로공사의 챔피언결정전 3차전에서 경기 종료 후 MVP를 수상한 실바에게 트로피를 전하고 있다. 뉴시스

기뻐하는 실바. 사진=뉴시스

“내년 시즌 재계약? 지금 답하기는 어려울 것 같다.”

GS칼텍스의 우승을 진두지휘한 최우수선수(MVP) 실바, 내년 시즌에도 동행할 수 있을까. 일단 실바는 말을 아꼈다.

GS칼텍스는 5일 서울 장충체육관에서 열린 한국도로공사와의 진에어 2025~2026 V리그 여자부 챔피언결정전(5전 3선승제)에서 3-1(25-15 19-25 25-20 25-20)로 승리했다. 챔프전 1~3차전을 싹쓸이한 GS칼텍스는 올 시즌 최고의 별에 등극했다.

MVP는 실바였다. 기자단 투표 34표 중 33표를 독식했다. 이번 포스트시즌(PS) 매 경기 30득점이 넘는 폭발력을 보여줬다. 이날 경기에서도 양 팀 통틀어 최다인 36득점, 공격성공률 47.89%로 맹활약했다.

올 시즌 V리그에서 실바를 능가하는 선수는 없었다. 3년 연속 1000득점을 넘겼고, 1083점으로 V리그 여자부 한 시즌 최다 득점 신기록도 갈아치웠다. 벌써 실바의 내년 재계약이 관심 가는 이유다.

이영택 GS칼텍스 감독도 “실바랑 우선 대화를 해야 할 것 같다”며 “은퇴하지 않는다면 저희와 계속해서 함께 할 수 있게 해보려고 한다. 이제부터 준비를 부지런하게 해보겠다”고 힘줘 말했다.

그렇다면 실바의 생각은 어떨까. 그는 “지금 답하기 어려울 것 같다”며 “잘 모르겠다. 기다려야 할 것 같다”고 말했다. 올해 1991년생으로 만 35세인 실바는 은퇴 여부를 묻는 질문에는 “아니다(Not Yet)”이라고 잘라 말했다. 그러면서 “2∼3년 정도 더 할 수 있을 것 같다”고 전했다.

실바는 이번 PS 6경기 전 경기에 출전했다. 무릎과 어깨 통증으로 경기 중에도 통증을 호소했지만 악착같이 버텼다. 그는 “제 동료들이 끝까지 싸우는 모습을 봤다. 저만 통증을 느끼는 게 아니다”라며 “유서연도, 권민지도 다 안 좋고 아프다. 그렇기 때문에 제가 포기할 이유가 없었다”고 전했다. “끝까지 해보자는 (동료의) 얼굴을 보고 정신력을 가져갔다”고 힘줘 말했다.

달콤한 우승이다. 그는 “(V리그에서 머문) 지난 3년 동안 꿈꿔왔다. 성취할 수 있어서 행복하다”고 환하게 웃었다. 긴 싸움의 끝, 이제는 휴식이다. 실바는 “딸과 시간을 보내고 싶다”고 미소 지었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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