‘나솔’ 28기 옥순♥영호, 결혼한다…웨딩 화보 ‘달달 눈빛’

사진 = 옥순 SNS 계정

‘나는 솔로 28기’ 옥순이 웨딩 화보를 공개하며 결혼 소식을 전했다.

옥순은 5일 자신의 SNS에 “여러분 저 결혼해요!!! 5월의 신부가 됩니다”라는 글과 함께 영상과 사진을 게재했다.

이어 “어제 스튜디오 촬영했어요! 빨리 자랑하고 싶어서 원본사진 받기도 전에 업로드해봅니다”라며 설렘 가득한 소감을 전했다.

또한 “잘생긴 남편 만나게 해주신 나는 솔로 촌장엔터 감사합니다”라며 “결혼 과정에 도움 주고 계신 많은 분들, 지켜봐 주시고 응원해 주시는 여러분께도 감사드립니다”라고 밝혔다.

이어 “스튜디오 보정본, 야외 촬영, 본식까지 계속해서 자랑 좀 해볼게요. 저희 결혼 과정 예쁘게 지켜봐 주실 거죠?”라고 덧붙였다.

사진 = 옥순 SNS 계정

사진 = 옥순 SNS 계정

사진 = 옥순 SNS 계정

공개된 사진과 영상에는 옥순과 영호가 웨딩 화보를 촬영하는 모습이 담겼다. 두 사람은 다정한 포즈와 자연스러운 분위기로 훈훈한 장면을 연출했으며, 서로를 바라보는 달콤한 눈빛 속에서 깊은 애정을 드러냈다.

한편 옥순과 영호는 SBS PLUS, ENA ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집을 통해 인연을 맺은 뒤 실제 연인으로 발전했다. 옥순은 딸을 두고 있으며, 두 사람은 지난 2월 혼인신고를 마치며 법적으로 부부가 됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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