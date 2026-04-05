박보영, 이선빈 때문에 눈물?…무슨 일이야

박보영이 8년지기 찐친 이선빈의 마지막 선물에 울컥 눈물을 쏟는다.

5일 방송되는 MBC 예능 ‘마니또 클럽’ 10회에서는 시민구단 울산 웨일즈를 응원하기 위해 시크릿 마니또 작전을 시작하는 3기 회원들의 이야기가 펼쳐진다. 이를 위해 울산으로 2박 3일 워크숍을 떠난 차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈은 본격적인 합숙을 시작하며 역대급 찐 가족 케미를 선보일 예정이다.

이번 선공개 영상에는 숙소에 도착해 박보영에게 마지막 선물을 전하는 이선빈의 모습이 담겼다. 이선빈은 “사실 난 마니또 끝나지 않았었어”라며 감동의 마지막 선물을 공개했다. 박보영의 마니또가 된 뒤 모든 과정을 비하인드 영상 편지로 기록한 것. 박보영은 “너 인간 이벤트야?”라며 이선빈을 향한 감탄을 쏟아냈고, 앞서 박보영의 생일파티 이벤트까지 준비했던 이선빈은 “내 인생에서 다시는 이벤트 할 일 없다”고 말해 웃음을 안겼다.

이선빈이 건넨 카메라에는 마니또 활동 중 남긴 기록과 영상 편지가 담겨 있었다. 말 인형탈을 쓰고 박보영에게 들킬까 조마조마했던 순간부터 따스한 응원 메시지를 보내는 팬들의 모습까지 빠짐없이 담기며 감동을 전했다. 이선빈은 생일파티 이벤트 후 눈시울을 붉히며 “내가 언니 얼마나 응원하는지 알지? 고맙고 사랑해”라며 영상 편지까지 남겨 박보영의 마음을 적셨다.

박보영은 고스란히 전해진 이선빈의 진심에 “나 살면서 이런 감동은 처음이야”라며 울컥 눈물을 쏟았고, 이선빈은 “언니가 나한테 해준 게 너무 많아서”라고 전하며 박보영과 애정 가득한 포옹을 나눴다. 어디에서도 본 적 없는 두 사람의 찐친 모드 속에서 앞으로 또 어떤 이야기가 펼쳐질지 본 방송을 향한 기대감이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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