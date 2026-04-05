김동현, 넷째 소식 전했다…‘네 아이 아빠 된다’”

격투기 선수 김동현이 넷째 아이 임신 소식을 전하며 벅찬 소감을 밝혔다.
김동현은 5일 자신의 SNS를 통해 “네 아이의 아버지가 되었다”라는 글과 함께 가족사진을 공개했다.
그는 “어느 순간 저희 부부 곁으로 또 한 명의 사랑스러운 아이가 찾아와 주었다”라며 “매일 아침은 시끌시끌하지만 그만큼 더 큰 행복 속에서 하루를 시작한다”고 전했다.
이어 “앞으로도 더 좋은 아빠가 될 수 있도록 더 단단하게, 더 책임감 있게 살아가겠다”고 덧붙이며 가장으로서의 다짐을 밝혔다.
공개된 사진에는 세 자녀가 초음파 사진을 들고 있는 모습과 아내와 함께한 다정한 투샷이 담겼다.
앞서 김동현은 지난 4일 방송된 tvN ‘놀라운 토요일’에서도 넷째 소식을 먼저 전한 바 있다. 그는 “‘놀토’가 8주년이고 제 첫째 아이가 8살”이라며 “‘놀토’ 8주년에 넷째가 생겼다”고 밝혀 축하를 받았다.
한편 김동현은 2018년 6살 연하의 아내와 11년 열애 끝에 결혼했다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
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