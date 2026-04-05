4경기 만에 안타 생산… 이정후, 메츠전 1안타-1볼넷

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‘바람의 손자’ 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 4경기 만에 안타 생산을 재개했다.

이정후는 5일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크서 열린 2026 미국 메이저리그(MLB) 정규리그 뉴욕 메츠와의 홈 맞대결에서 6번타자 겸 우익수로 선발 출전, 2타수 1안타 1볼넷을 기록했다. 이로써 이정후의 시즌 타율은 0.148에서 0.172(29타수 5안타)로 소폭 상승했다.

그의 무안타 침묵이 깨진 건 지난 1일 샌디에이고 파드리스전 9회 타석 이후 15타석 만이기도 하다. 2일 샌디에이고전부터 4일 메츠전에선 3경기째 안타를 신고하지 못했다.



이날 이정후는 2회 말 무사 2루 첫 타석에서 상대 선발 투수 클레이 홈스에 맞서 삼진을 기록했다. 다음 타석은 눈 야구로 걸어나갔다. 4회 재차 홈즈에 만난 그는 초구 싱커 스트라이크 판정 뒤 2구부터 5구까지 내리 볼을 골라내 출루했다. 다만 후속 타선의 불발로 홈을 밟진 못했다.

안타가 나온 건 7회 말이다. 팀의 9점 차(0-9) 열세 속 홈즈가 5구째 던진 시속 152.2㎞ 직구를 쳐 유격수와 3루수 사이를 갈랐다. 이 역시 득점으론 연결되지 않았고, 샌프란시스코는 별다른 반전을 일구지 못한 채 그대로 패했다. 마운드서도 선발투수 랜든 루프가 4⅔이닝 7실점(6자책점) 부침을 겪었다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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