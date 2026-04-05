류아벨 죽인 범인 누구?…하정우vs김준한 ‘멱살 다툼’ 눈길

하정우, 김준한 둘 중 누가 류아벨의 죽음과 관련이 있을지 궁금증이 모아진다.

5일 방송되는 tvN 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 8회에서는 공인중개사 장희주(류아벨)의 의문의 죽음으로 궁지에 몰린 기수종(하정우)이 위기에서 빠져나오기 위해 분투하는 모습이 펼쳐진다.

전날 방송에서 기수종은 장희주의 부동산에서 만취 후 일어났고, 그의 눈 앞에 장희주가 사망해있는 충격적인 사고가 벌어져 있었다. 필름이 끊긴 기수종은 당황했고, 꼼짝없이 범인으로 몰리게 되면서 그날 밤의 진실을 향한 궁금증을 끌어올렸다.

장희주가 사망한 밤과 관련된 인물은 또 있다. 바로 민활성(김준한)이다. 당시 기수종은 술에 취해 장희주에게 김선(임수정)이 바람을 피운 사실을 털어놨고, 둘만의 대화를 녹음한 파일을 민활성이 갖고 있었다. 민활성이 이 녹음 파일을 어떻게 갖게 됐는지 의문을 키웠다.

이러한 가운데 공개된 8회 스틸컷에는 기수종이 민활성의 멱살을 쥔 채 격렬한 다툼을 벌이고 있어 시선을 끈다. 민활성은 재개발 반대 시위를 하며 기수종과 대립하는 상황. 기수종은 민활성이 자신을 궁지에 몰고, 이 모든 상황을 설계하고 꾸몄다면서 분노한다. 하지만 기수종 역시 지난 밤 필름이 끊긴 상태였기에 의문의 남는다. 기수종이 지난밤에 대해 민활성에게서 어떤 이야기를 듣게 될지 궁금증을 자극한다.

한편 다급하게 통화 중인 김선의 모습은 심상치 않은 일이 벌어졌음을 짐작하게 한다. 8회 예고 영상을 통해 부모가 저지른 일들을 모두 알게 된 기다래(박서경)의 행보가 그려지며 시청자들을 불안하게 만들었다. 기다래에게 무슨 일이 생긴 것인지, 김선이 한밤 중 긴급하게 움직인 이유는 무엇일지 호기심이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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