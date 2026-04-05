‘뜨거운 타격감’ 두산 박준순, 0의 균형 깨는 선제 3점포 쾅!

사진=두산 베어스 제공

쌓이고 쌓였던, 팀의 잔루 고민을 일순간 해소했다. 프로야구 두산의 내야수 박준순이 큼지막한 ‘한 방’을 담장 밖으로 쏘아 올렸다.

답답했던 분위기를 반전시켰다. 두산은 5일 서울 잠실야구장에서 2026 신한 SOL KBO리그 정규리그 한화의 원정경기를 치르고 있다. 앞서 4연패로 고개를 떨군 만큼 승전고가 절실한 상황이다.

1번타자 겸 지명타자로 선발 출전한 박준순이 선봉장으로 우뚝 선 모양새다. 두산은 박준순의 홈런을 앞세워 6회 초 종료 기준 3점 차 우위(3-0)를 점하고 있다.

팀의 귀중한 선취점을 책임졌다. 박준순은 이날 5회 말 1사 1, 3루 기회에서 팽팽했던 0의 흐름을 깼다. 상대 바뀐 투수 윤산흠이 3구째 스트라이크존 높게 던진 시속 145㎞ 직구를 공략, 좌측 담장을 넘긴 것. 올 시즌 자신의 마수걸이포를 쓰리런 홈런으로 장식한 순간이다.

두산 구단에 따르면, 이 홈런의 타구 속도는 163.7㎞에 달했다. 뿐만 아니라, 발사각은 24.1도에 비거리 114.7m로 집계됐다.

앞선 1회의 아쉬움을 딛고 직접 해결사 면모를 보여줬다. 박준순은 1회 선두타자로 나서 한화 선발투수 황준서에게 우전 안타를 때렸고, 정수빈, 양의지의 출루로 무사 만루 기회를 만들기도 했다. 다만 후속 타선의 침묵으로 득점 없이 이닝을 마쳤다.

‘해갈’의 아치를 그려낸 점이 돋보인다. 무엇보다 올 시즌 수비 부침 속 방망이는 계속해서 뜨겁다. 박준순은 이날 경기 전까지 올해 5경기서 타율 0.357(14타수 5안타)를 기록했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]