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한지민♥박성훈, ‘웨딩숍→반지 공방’ 결혼 해피엔딩 장식?

입력 : 2026-04-05 15:30:43 수정 : 2026-04-05 15:31:17

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미혼남녀의 효율적 만남 스틸컷. JTBC 제공
미혼남녀의 효율적 만남 스틸컷. JTBC 제공

한지민과 박성훈의 결혼으로 ‘미혼남녀의 효율적 만남’이 해피엔딩을 장식할지 관심이 모아진다.

 

5일 미혼남녀의 효율적 만남 제작진은 최종회를 앞두고 이의영(한지민)과 송태섭(박성훈)의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.

 

스틸컷에는 두 사람 사이에 심상치 않은 분위기가 감돌아 이목을 집중시킨다. 웨딩숍에 앉은 이의영은 떨리는 표정으로 두 손을 꼭 맞잡은 채 누군가를 기다리고 있고, 송태섭은 반지 공방을 찾아 환한 얼굴로 공방 주인과 이야기를 나누고 있다. 각기 다른 공간에 있지만 두 사람의 행선지는 자연스럽게 해피엔딩을 떠올리게 하며 관심을 모은다.

 

무엇보다 단정하게 차려입은 이의영, 송태섭의 모습도 눈길을 끈다. 이의영과 송태섭은 주변의 아름다운 풍경에도 아랑곳하지 않은 채 서로에게만 온전히 집중하며 두 사람만의 세계에 푹 빠져있다. 과연 소개팅으로 시작된 인연이 어떤 결실을 맺게 될지 이의영과 송태섭이 써 내려갈 엔딩에 기대감이 높아진다.

 

한편 한지민과 박성훈의 마지막 이야기는 이날 최종회를 끝으로 막을 내린다. 

 



신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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