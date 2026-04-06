[SW포커스] 너도? 나도!…시즌 초반부터 외인 원투펀치들이 아프다

사진=두산베어스 제공

‘너도나도 아프다.’

2026시즌 프로야구, 호기롭게 출발했던 것도 잠시. 곳곳에서 경고음이 울려 퍼진다. 짙게 드리운 부상 악령 때문이다. 팀 내 비중이 큰 외국인 선수들도 예외가 아니다. 마운드의 핵심인 외인 원투 펀치들이 잇따라 전력에서 이탈, 구단들의 계산이 복잡해졌다. 개막 후 아직 10경기도 치르지 않은 시점이라는 점을 고려하면 고민은 더욱 깊어진다. 일단 각 구단은 빠르게 6주 단기 대체 외인 찾기에 돌입했다. 시즌 초반 판도에 큰 영향을 미칠 수 있는 대목이다.

두산이 대표적이다. 돌아온 에이스 크리스 플렉센이 자리를 비운다. 지난 4일 정밀 검진을 실시한 결과 오른쪽 어깨 견갑 하근 부분에 손상이 발견됐다. 플렉센은 2020시즌 이후 6년 만에 두산으로 복귀해 기대를 모았다. 아쉽게도 3일 잠실 한화전서 1이닝만 던지고 강판됐다. 2회 초 강백호를 상대한 뒤 불편함을 호소했다. 두산 관계자는 “4주간 회복 후 재검진할 예정”이라고 밝혔다. 실전 감각까지 생각하면 그 이상이 걸릴 수 있다. 대체 자원을 찾는 중이다.

사진=한화이글스 제공

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다른 구단들도 사정은 비슷하다. 한화의 오웬 화이트는 1경기 만에 쉼표를 그렸다. KBO리그 데뷔전이었던 지난달 31일 대전 KT전서 수비 도중 허벅지를 다쳤다. 왼쪽 햄스트링 근육 파열로 6주 이상의 재활이 필요하다는 소견을 받았다. 빠르게 움직였다. 4일 잭 쿠싱과 6주간 총액 9만 달러(연봉 6만 달러, 옵션 3만 달러) 조건에 손을 잡았다. 5일 입국해 선수단에 합류했다. 메디컬 테스트 등을 거쳐 이르면 다음 주말부터 선발 로테이션을 돌 것으로 보인다.

삼성, NC는 본격 출발도 전에 에이스를 잃었다. 맷 매닝, 라일리 톰슨이 부상을 당한 것. 매닝은 팔꿈치 인대 급성 파열 부상으로 수술대에 올랐다. 사실상 시즌 아웃이다. 라일리는 시범경기 막바지 왼쪽 옆구리 쪽 복사근 파열 진단을 받았다. 삼성과 NC는 각각 잭 오러클린(5만 달러), 드류 버하겐(10만 달러)과 6주 단기 계약을 체결했다. 오러클린은 6일 기준 2경기 9⅔이닝 6실점(4자책)을 기록했다. 버하겐은 1경기 3이닝 1실점(1실점)을 마크 중이다.

시즌을 치르다 보면 크고 작은 부상을 마주하기 마련이다. 하지만 이렇게 개막 직후부터, 그것도 외인들이 한꺼번에 짐을 싸는 경우는 굉장히 이례적이다. 심지어 이 시기엔 마땅한 대체 카드를 찾기가 쉽지 않다. 미리미리 후보군을 추려놓곤 있지만, 미국 메이저리그(MLB) 등도 시즌 초반인 만큼 선수 공급이 원활하지 않다. 많은 구단들이 단기 대체 외인을 우선적으로 떠올린 이유다. 구단으로서는 어떻게 해서든 공백을 최소화해야하는 과제를 마주한 셈이다.

사진=삼성라이온즈 제공

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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