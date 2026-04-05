서유리, 스토킹 피해자에서 피의자로…무슨 일?

사진 = 서유리 SNS 계정

성우 겸 방송인 서유리가 스토킹 가해자로부터 명예훼손 혐의로 고소당한 사실을 밝혔다.

서유리는 5일 자신의 SNS를 통해 장문의 입장문을 공개했다. 그는 2020년부터 지속적으로 스토킹 피해를 입어왔으며, 가해자를 스토킹처벌법 위반 등으로 고소했지만 사건이 검찰로 넘어간 이후 수사가 중단됐다고 설명했다. 이후에도 가해자는 온라인상에서 지속적으로 글을 게시하며 괴롭힘을 이어갔다고 전했다.

이에 서유리는 피해 사실을 SNS에 공개하며, 자신을 가장 심각하게 괴롭혔던 가해자의 성씨와 함께 사건이 검찰에 송치된 상태임을 알렸다. 그러나 이후 해당 가해자로부터 되레 고소를 당했다.

서유리는 “수년간 저를 향해 죽길 기원한다고 썼던 사람이, 저를 성적으로 모욕하고 인간으로서 감당할 수 없는 말들을 수천 번 쏟아냈던 사람이, 법원으로부터 스토킹 범죄자라는 공식 판단을 받은 사람이 피해자인 저를 고소했다”며 “혐의는 허위사실적시명예훼손, 사실적시명예훼손이다”라고 밝혔다.

가해자의 성씨를 SNS에 적은 것이 사실을 적시했고, 서유리가 엄벌탄원서를 게시한 행위가 명예훼손이라는 이유였다. 또 가해자는 스토킹 행위를 부정하며 허위사실을 주장했다.

이에 대해 서유리는 “가해자는 수사가 시작되자 자신이 온라인에 올렸던 게시물을 전부 삭제했다. 증거를 완전히 없앤 거다. 그러면서 자신은 그런 행위를 한 적이 없다고 주장했다”고 말했다.

현재 서유리는 피의자 신분으로 검찰에 송치된 상태다. 그는 “잠정조치는 종료되어 저는 지금 아무런 법적 보호 없이 살고 있다”며 “스토킹처벌법이 만들어진 이유가 피해자를 보호하기 위해서라고 알고 있다. 그런데 피해자인 저는 보호받지 못하고 수년간 저를 향해 죽길 기원한다고 썼던 사람은 오늘도 자유롭다. 그리고 저는 피의자가 되었다”고 호소했다.

한편, 서유리는 2019년 최병길 PD와 결혼했으나 지난해 이혼 조정을 마쳤으며, 현재 새로운 인연을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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