KTA 실버태권도 지도자 세미나, 무주 태권도원서 개최

사진=대한태권도협회 제공

대한태권도협회 실버태권도 지도자 세미나가 지난 4일 전북특별자치도 무주 태권도원에서 열렸다.

3회째를 맞은 세미나에는 150여명의 지도자가 참가해 실버태권도 지도 노하우를 공유했다. 이번 세미나는 치매 예방을 위한 실버지도법부터 실버지도 유의사항·응급대처법, 실버태권도 헬스케어 등 3가지 주제의 강의가 진행됐다.

이 밖에도 현장 지도자들의 지도 노하우를 공유하는 시간도 가졌다. 김경수 대한태권도협회 실버위원회 부위원장은 “실버태권도 지도는 수련생의 연령, 건강상태에 따라 안전하고 체계적인 교육이 필요하다. 세미나를 통해 전국의 실버태권도 지도자들이 지도 노하우를 공유하는 기회가 됐다”고 전했다.

협회 관계자는 “이번 실버지도자 세미나에 이어, 6월에는 ‘문화체육관광부장관배 전국실버태권도대회’를 개최해 실버태권도 활성화 노력을 이어나가겠다”고 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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