“홍위의 서신에 대한 답가”…‘왕사남’ 팬들 가슴 적신 전미도 MV 속 ‘디테일’

전미도가 부른 ‘벗’의 뮤직비디오. 사진 출처=유튜브 채널 ‘쇼박스SHOWBOX’ 영상 캡처

영화 ‘왕과 사는 남자’가 1600만 관객을 돌파한 가운데 쇼박스에서 뮤직비디오를 공개했다.

5일 유튜브 채널 ‘쇼박스SHOWBOX’는 ‘[왕과 사는 남자] 전미도 - 벗 MV’를 업로드했다. 달파란이 작곡하고 윤종신이 작사한 이 노래는 전미도의 맑고 힘 있는 음색으로 절절한 감정을 담았다. 특히 초반에 담담하게 흘러나오는 단종의 독백은 팬들이 뮤직비디오에 더 몰입하게 했다. 영화의 주요 장면들을 담은 영상은 ‘왕과 사는 남자’를 관람한 관객들의 기억과 감동을 되살렸다.

쇼박스는 설명에 “관객이 영원한 왕사남의 벗이 되기까지 광천골로 찾아와주신 발걸음에 진심으로 감사드리며 왕사남의 감동을 다시 느낄 수 있는 뮤직비디오 공개”라고 적어 1600만 관객에게 감사를 잊지 않았다.

누리꾼들은 “매화의 시점에서 듣는 홍위 서신에 대한 답가 같은 곡”, “전미도 표정 보기만 해도 눈물이 난다”, “노래로 영화 한 편 다 봤다”, “눈물이 멈추지 않는다” 등의 댓글로 감동을 표현했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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