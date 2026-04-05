‘이해인 버추얼’ 오위스, '음악중심' 레전드 데뷔 무대 완성

버추얼 걸그룹 OWIS(오위스)가 '음악중심' 무대를 핑크빛 설렘으로 물들였다.

OWIS는 지난 4일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 첫 번째 미니 앨범 타이틀곡 'MUSEUM'(뮤지엄) 데뷔 무대를 선보였다.

이날 OWIS는 스포티한 무대 의상을 입고 등장해 청량한 매력을 발산했다. 쿨한 카리스마부터 에너제틱한 분위기까지, 멤버들은 각자의 개성을 살린 5인 5색 비주얼로 시선을 사로잡았다. 특히 밤하늘에 별이 쏟아지는 듯한 화려한 무대 배경은 OWIS의 신비로운 매력을 한층 돋보이게 했다.

이어 OWIS는 박물관의 문을 열고 들어가 잃어버린 꿈의 조각을 하나씩 전시하는 듯한 스토리텔링 댄스로 압도적인 몰입감을 선사했다. 여기에 흔들림 없는 라이브를 더해 '실력파 버추얼 아이돌'의 등장을 제대로 알렸다.

OWIS(Only When I Sleep)는 '오직 꿈속에서만 만날 수 있다'는 의미를 뜻하며, 지난달 23일 총 8곡이 수록된 미니 1집으로 데뷔했다. 타이틀곡 'MUSEUM'은 꿈속에서 스스로 빛을 찾아가는 과정을 담은 미디엄 템포곡이다.

OWIS는 오늘(5일) 오후 3시 25분 방송되는 SBS '인기가요'에 출연해 미니 1집 타이틀곡 'MUSEUM' 데뷔 무대를 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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