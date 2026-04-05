오유진, 고향 진주시 금의환향…전국노래자랑서 ‘썸’ 열창

토탈셋의 오유진이 고향 진주시를 찾아 활력 가득한 무대를 펼쳤다.

오유진은 5일 오후 방송된 KBS1 ‘전국노래자랑’ 경상남도 진주시 편에 출연했다.

이날 오유진은 네이비 톤의 캐주얼 정장 차림으로 등장, 한층 성숙하고 단아해진 비주얼과 특유의 상큼한 미소로 관객들을 매료시켰다.

특히 신곡 ‘썸’ 무대를 선보여 눈길을 끌었다. 썸은 유로팝과 트로트가 결합된 댄스 트로트 곡으로, 오유진은 맑은 음색과 흔들림 없는 라이브, 당돌하고 솔직한 퍼포먼스에 당돌하고 솔직한 자신만의 에너지를 더하며 ‘트로트 프린세스’의 존재감을 다시 한번 각인시켰다.

‘미스트롯3’을 통해 전국적 스타로 발돋움한 오유진은 진주시가 배출한 대표적 아티스트로 손꼽혀왔다. 현재 진주시 홍보대사로 활동 중인 오유진은 고향 무대에 선 만큼 그 어느 때보다 열정적인 무대로 현장을 가득 메운 진주 시민들의 뜨거운 환호와 박수갈채를 이끌어냈다.

한편 이날 전국노래자랑에는 오유진을 비롯해 박서진, 한혜진, 미스김, 영기 등이 출연했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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