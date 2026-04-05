[황현희의 눈] 사람의 계절 ‘벚꽃 시즌’, 봄을 맞이하는 다양한 자세

벚꽃 시즌이 열렸다. 해마다 이맘때가 되면 사람들은 비슷한 풍경 앞에 서면서도 전혀 다른 봄을 맞이한다. 누군가는 꽃을 보러 가고, 누군가는 사람을 보러 가고, 누군가는 사진을 남기러 가고, 또 누군가는 그저 걷기 위해 벚꽃길을 찾는다. 같은 벚나무 아래 서 있어도 봄을 즐기는 방식은 저마다 다르다. 그래서 벚꽃 시즌은 꽃의 계절이면서 동시에 사람의 계절이기도 하다.

벚꽃은 참 이상한 힘이 있다. 매년 피는 꽃인데도 사람은 매년 처음 보는 것처럼 반응한다. 겨울 내내 잿빛으로 버티던 도시가 어느 날 갑자기 환해지고, 무심하게 지나가던 길이 하루아침에 약속의 장소가 된다. 평소에는 바쁘다는 이유로 고개조차 들지 않던 사람도 벚꽃이 피면 한 번쯤 하늘을 본다. 계절이 사람의 시선을 위로 들어 올리는 것이다. 봄은 그렇게 시작된다. 뉴스가 아니라 거리에서, 일정표가 아니라 산책길에서, 우리는 봄의 개막을 확인한다.

벚꽃을 즐기는 방식은 세대마다도 조금씩 다르다. 아이가 있는 가족에게 벚꽃놀이는 꽃놀이이자 소풍이다. 돗자리를 펴고, 간단한 간식을 먹고, 사진을 찍고, 아이가 뛰어다니는 모습을 보는 것이 더 중요하다. 꽃 자체보다 그날의 분위기가 기억에 남는다. 연인들에게 벚꽃은 조금 다르다. 계절을 핑계로 함께 걷기 좋은 시간이 되고, 평소보다 천천히 말할 수 있는 배경이 된다. 친구들에게 벚꽃은 또 하나의 이벤트다. “올해는 어디로 볼까”부터 시작해서, 카메라 구도와 맛집과 카페가 모두 봄의 일부가 된다. 혼자 벚꽃을 보는 사람도 있다. 누군가에게 벚꽃은 북적이는 축제가 아니라 조용히 걷는 시간이다. 사람이 많은 길을 일부러 피해 한적한 공원이나 동네 하천 옆을 천천히 걷다 보면, 오히려 그때 비로소 꽃이 눈에 들어온다.

재미있는 건 모두가 같은 방식으로 즐길 필요는 없다는 점이다. 어떤 사람은 인증사진을 남겨야 봄을 제대로 보낸 것 같고, 어떤 사람은 사진 한 장 없이 눈으로만 담아야 더 오래 기억에 남는다고 말한다. 누군가는 벚꽃 아래서 치킨과 맥주를 즐기고, 누군가는 러닝화를 신고 꽃잎 흩날리는 길을 달린다. 누군가는 축제의 활기를 좋아하고, 누군가는 끝난 뒤 조용해진 거리에서 늦은 밤 벚꽃을 보는 것을 더 좋아한다. 봄을 받아들이는 방식에 정답은 없다. 오히려 저마다의 방식이 다르기 때문에 벚꽃 시즌은 매년 더 풍성해진다.

생각해보면 벚꽃은 오래 머무는 꽃이 아니다. 금세 피고 금세 진다. 그래서 사람들은 더 서둘러 약속을 잡고, 더 애써 시간을 내고, 평소엔 미뤄두던 산책도 하게 된다. 벚꽃이 주는 가장 큰 선물은 어쩌면 꽃 그 자체보다 ‘지금 아니면 안 된다’는 가벼운 결심일지 모른다. 겨울 동안 미뤄둔 만남을 다시 꺼내게 하고, 바쁘다는 핑계로 닫아두었던 마음을 잠깐 열게 만든다. 짧게 피고 지는 꽃이 사람을 더 부지런하게 움직이게 하는 셈이다.

그래서 벚꽃 시즌 개막은 단순히 꽃이 폈다는 소식이 아니다. 도시 전체가 잠깐 밝아지고, 사람들의 표정이 조금 부드러워지는 시기다. 평소 같으면 그냥 지나쳤을 거리에서 한 번 더 사진을 찍고, 평소 같으면 서둘러 집에 갔을 저녁에 잠깐 더 걷게 된다. 계절이 사람을 움직이는 방식은 거창하지 않다. 아주 사소한 변화로 시작된다. 점심시간에 잠깐 바깥을 걷는 일, 퇴근길에 우회해서 벚꽃길로 가는 일, 가족이나 친구에게 “오늘 꽃 많이 폈더라” 하고 메시지를 보내는 일. 봄은 그런 작은 행동들 속에서 현실이 된다.

어쩌면 우리가 벚꽃을 좋아하는 이유도 거기에 있는지 모른다. 벚꽃은 누구에게나 비슷하게 피지만, 각자 전혀 다른 하루를 만들어준다. 어떤 이에게는 추억이고, 어떤 이에게는 휴식이고, 어떤 이에게는 약속이며, 어떤 이에게는 위로다. 모두 같은 풍경을 보면서도 각자의 방식으로 봄을 통과한다. 그래서 벚꽃 시즌은 늘 비슷한 듯하면서도 늘 새롭다. 꽃은 같아도 사람의 마음은 해마다 달라지기 때문이다.

올해도 벚꽃 시즌이 시작됐다. 누군가는 사람 많은 명소를 찾아 가장 화사한 봄을 즐길 것이고, 누군가는 동네 길모퉁이에서 조용히 피어난 꽃 한 그루로도 충분한 봄을 만날 것이다. 중요한 건 얼마나 유명한 장소에 갔느냐보다, 어떤 마음으로 그 장면을 지나갔느냐일지 모른다. 봄은 늘 모두에게 공평하게 오지만, 그것을 즐기는 방식은 각자의 몫이다. 그래서 벚꽃 시즌은 해마다 같은 꽃으로 시작해도, 결국은 저마다 다른 이야기로 완성된다.

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