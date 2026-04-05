[SW포커스] ‘수난의 마운드’ QS 보기 어렵고, 뒷문도 흔들흔들

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선발은 길게 버티지 못하고, 뒷문도 쉽게 잠그질 못한다. 2026시즌을 마주한 프로야구 마운드가 좀처럼 중심을 잡지 못하고 있다.

4일까지 10개 구단이 나란히 7경기씩 치른 가운데 선발진의 퀄리티스타트(QS·6이닝 이상 3자책점 이하 투구) 비율은 21.4%에 그쳤다. 15번의 QS에서 국내 투수가 기록한 QS는 단 4차례에 불과하다. 선발이 경기 초반 흐름을 붙들지 못하는 장면이 잦아지면서 리그 전반의 마운드 운영도 함께 흔들리는 분위기다.

특히 롯데는 개막 후 선발 QS가 단 한 차례도 없다. 마지막 QS는 지난해 정규리그 최종전서 나온 빈스 벨라스케즈의 6이닝 무실점 투구다. 이 시즌 막판 16경기와 올 시즌 7경기를 더해 23경기 기간 QS는 단 1번 나왔을 정도다.

리그 전체의 문제이기도 하다. 올 시즌 리그 전체 선발 평균 이닝은 5이닝(4.7이닝)에도 미치지 못하고 있다. 선발투수가 제 몫을 채우지 못하니 부담은 자연스레 불펜으로 넘어간다. 실제로 리그 불펜 평균자책점은 6.43까지 치솟았다. 긴 이닝을 떠안는 일이 반복되면서 경기 후반 집중력도 떨어지고 있다. 선발과 불펜이 따로 흔들리는 게 아니라, 마운드 전체가 하나의 고리처럼 함께 흔들리는 양상이다.

투수진의 부담이 더 두드러지고 있다. 지난해 개막 초 7경기 기준 평균자책점은 4.53이었다. 올해는 5.48이다. 일각에선 공인구 변화 가능성도 제기했지만, 원인은 다른 곳에 있는 것으로 보인다. KBO 수시검사 결과 현재 사용 중인 공인구는 기준을 충족했다.

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시선은 다시 마운드로 향한다. 야구계에선 최근 몇 년 사이 타자들의 대응 능력과 준비 수준이 빠르게 올라온 반면, 투수들은 그 변화의 속도를 따라가지 못하고 있다는 목소리도 나온다. 강속구를 비롯해 다양한 구종에 대한 대처와 타격 메커니즘은 한층 정교해졌는데, 이를 상대로 우위를 점할 투수들의 무기는 상대적으로 더딘 페이스라는 얘기다.

현장도 비슷한 문제의식을 공유한다. KBO리그를 대표하는 ‘투수 조련사’ 중 한 명인 김원형 두산 감독은 5일 잠실 한화전을 앞두고 “2년 전에 자동 투구 판정 시스템(ABS)이 도입됐고, 당장 지난해까진 투수들이 유리한 모습이었다”면서도 “올해는 다른 듯하다. 그 사이 타자들이 빠르게 적응했다. 초반에는 타자들이 어려움을 겪었지만, 지금은 타격 쪽이 상대적으로 확실히 올라왔다”고 짚었다.

물론 시즌 초반이라는 점을 잊어선 안 된다. 조성환 KBS N 스포츠 해설위원은 “투수들의 몸 상태가 완전히 올라오지 않은 시기인 것을 감안해야 한다”고 말했다. 아직 페이스를 끌어올리는 과정에 있는 투수들이 적지 않다는 뜻이다.

정규리그는 144경기 마라톤이다. 시간이 지나면 선발도, 불펜도 지금보다 제 모습을 찾아갈 가능성도 배제할 수 없다. 다만 현재까지만 놓고 보면 무게추는 분명 마운드보다 타선 쪽으로 기울어 있다. 마운드가 힘든 시간을 딛고 균형을 되찾을 수 있을지가 초반 판도를 가를 핵심 변수로 떠오른다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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