[장충 토크박스] 챔피언 등극에 1승 남긴 GS 이영택 감독 “끝내고 싶은 마음은 굴뚝 같다”

GS칼텍스 이영택 감독. 사진=KOVO 제공

“초반을 잘 풀어주면 우리에게 기회가 있을 것이다.”

GS칼텍스가 최고의 별이 될 수 있을까. 단 1승만이 남았다.

GS칼텍스는 5일 서울 장충체육관에서 한국도로공사와 진에어 2025~2026 V리그 여자부 챔피언결정전(5전3선승제) 3차전을 치른다. 1, 2차전을 싹쓸이한 GS칼텍스는 이날 승리하면 2020∼2021시즌 이후 5년 만에 챔프전 우승을 차지한다. 가능성은 높다. 역대 19차례 여자부 챔프전에서 1차전 승리 팀이 11번이나 우승을 차지했다. 확률은 57.9%에 이른다.

하지만 사령탑은 긴장을 늦추지 않겠다는 각오다. 경기 전 만난 이영택 GS칼텍스 감독은 “오늘 끝내고 싶은 마음은 굴뚝같다”면서도 “마음처럼 되는 건 아니기 때문에 평소 생각대로 경기 운영을 하려고 한다. 선수들이 잘 이겨내 줄 것으로 믿고 있다”고 힘줘 말했다.

중요한 건 선수단의 들뜬 마음을 가라앉히는 것이다. 이 감독은 “선수들과의 미팅 때도 중요하게 (그 부분에 대해서) 중요하게 전달했다”며 “선수들이 숱한 고비를 넘기면서 여기까지 왔다. 그런 부분에 있어서 잘해줄 것으로 생각한다”고 기대했다.

변수는 체력이다. 이날 경기는 오후 1시30분부터 시작한다. 포스트시즌 돌입 이후 경기가 줄곧 오후 7시에 치러졌던 것과 달리 이날 경기는 오후 1시30분부터 시작한다. 이 감독은 “준플레이오프부터 저녁 경기를 했는데 처음으로 낮 경기를 한다. 회복 기간이 짧아서 우려된다”고 전했다. 그러면서도 “분위기 싸움이고 기세 싸움이다. 초반에 위기를 잘 넘겨주고 잘 풀어낸다면 저희에게 좋은 기회가 있을 것”이라고 강조했다.

한국도로공사 김영래 감독 대행. 사진=KOVO 제공

벼랑 끝에 몰린 한국도로공사 김영래 감독 대행은 모든 자원을 대기시킨다. 김영래 한국도로공사 감독대행은 “선수단 전체가 하나가 돼 경기를 하자고 전달했다”며 “모든 선수들 보고 다 준비하라고 전달했다”고 말했다. 그러면서 “선수단에게 ‘우리가 정규리그 1위 팀 답게 경기하고 오늘 경기에 집중하자. 그러면 한 번은 (기회가) 올 거다’라고 말했다. 모든 걸 쏟아붓자고 전달했다”고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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