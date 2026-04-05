[토크박스] “이제 스무살… 일단 타격으로 풀어내야” 박준순 ‘성장통’ 바라보는 사령탑

사진=두산 베어스 제공

“잘 하는 걸로 풀어가야 할 듯싶습니다.”

프로야구 두산의 2년차 내야수 박준순이 지명타자로 선발 출격한다. 개막 후 수비서 불안을 보이는 등 어려운 시간을 보내고 있는 가운데 수장 역시 조심스러운 시선으로 접근 중이다.

두산은 5일 서울 잠실 야구장에서 2026 신한 SOL KBO리그 정규리그 한화와의 원정경기를 치른다. 앞서 7경기서 1승5무1패를 마크, 리그 9위에 머물러 있다. 무엇보다 4연패 탈출이 급선무다.

이날 한화 마운드에 맞서 박준순(지명타자)-정수빈(중견수)-양의지(포수)-다즈 카메론(우익수)-안재석(3루수)-양석환(1루수)-박찬호(유격수)-박지훈(좌익수)-이유찬(2루수)으로 이어지는 선발 라인업을 꾸렸다.

눈길을 끄는 건 박준순이다. 이번엔 수비 부담을 내려놓고 지명타자로 나선다.

방망이는 쾌조의 출발이다. 올해 5경기서 타율 0.357(14타수 5안타)를 기록하고 있다. 다만 수비가 흔들린다. 하루 전 4일 2루수로 선발 출전했지만, 5회 도중 수비 실책을 범했다.

아직 시즌 초반이지만 실책(3개)이 리그에서 가장 많다. 신인이었던 지난해에도 19개를 기록, 리그 최다 공동 5위에 그치며 아쉬움이 있었다.

사진=두산 베어스 제공

프로 무대에서 조금씩 자신의 것을 만드는 위치일 터. 이를 지켜보는 김원형 두산 감독 역시 ‘숨 고르기’ 자세다.

김 감독은 “(박)준순이의 경우는 작년엔 열아홉 나이로 멋모르게 야구를 했던 선수”라면서 “이젠 주전으로 도약하느냐의 (중요한) 상황에 있다. (지켜보는 입장에선) 실책 이야기가 독이 될 수도 있다”고 진단했다.

이어 “힘든 시간일 것이다. 준순이의 실책 때문에 패한 경기가 아닌데, 본인 입장에선 자신 때문에 졌다고 생각할 수 있다”면서 “선수에게도, 팀에게도 중압감으로 다가올 수 있다. 지금은 오히려 잘할 수 있는 타격으로 풀어갈 필요가 있다”고 설명했다.

잠실=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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