이강태 “방송 후 후원금 2500만원↑…홍현희 역대급 기부”

이강태가 센터 근황을 전하고 있다. 사진 출처=‘전지적 참견 시점’ 392회 방송 캡처

코미디언 홍현희가 유기견 센터에 “역대급 후원금”을 냈다.

지난 4일 MBC TV 예능프로그램 ‘전지적 참견 시점’은 방송에서 비영리 동물보호단체 사무국장이자 유튜버인 이강태 일상을 다시 한 번 공개했다. 이강태는 지난주 방송에서 처음 출연했다.

이강태는 “‘전참시’ 출연 후 정기후원금이 월 2500만원 늘었고, 일시 후원금은 더 많아졌다”고 말했다. 이어 “유기견 19마리가 입양 갔다”고 덧붙였다.

전현무는 “센터에 후원할 생각이 있다. 부모님 댁에 유기견 입양을 고려 중”이라고 했다.

홍현희는 이미 후원에 동참한 상태였다. 홍현희는 “이강태님을 다른 촬영 때 만났다. 독감으로 아픈데도 본인 식사는 안 챙기고 아이들을 챙기더라. 후원 약속을 지켜야겠다 싶더라”고 말했다.



이강태는 “센터에 기부해주셨는데 개인 후원 중에서는 역대급 후원금이었다”고 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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