손흥민, 소속팀 돌아가자마자 도움·도움·도움·도움… 전반에만 부앙가와 3골 합작

LAFC 손흥민. 사진=AP/뉴시스

LAFC 손흥민. 사진=AP/뉴시스

손흥민(LAFC)에게 부진이란 없다. 대표팀 일정을 마치고 소속팀으로 돌아간 첫 경기에서 도움 4개를 올리며 맹활약하고 있다.

손흥민은 5일 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 2026시즌 미국 메이저리그 사커(MLS) 6라운드 올랜도 시티 SC와의 홈 경기에서 선발 출전해 전반에만 도움 4개를 올리며 팀의 5-0 리드를 이끌었다.

LAFC의 첫 득점부터 손흥민의 발끝이 빛났다. 전반 7분이었다. 손흥민이 오른쪽 측면에서 문전으로 날린 강력한 낮은 크로스가 상대 수비수 다비드 브레칼로의 발을 맞고 자책골로 이어졌다.

첫 골이 터지자 이후 손흥민과 드니 부앙가의 ‘흥부 듀오’가 출격했다. 전반 20분이었다. LAFC의 역습 상황에서 쇄도하던 손흥민이 센터서클 부근에서 수비 뒷공간으로 침투하는 드니 부앙가에게 침투 패스를 연결했다. 부앙가가 오른발로 침착하게 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 불과 3분 뒤에는 2번째 도움을 기록했다. 이번에도 역습 상황에서 손흥민이 왼쪽 측면에서 부앙가에 길게 패스를 했다. 부앙가가 그대로 상대 수비를 제친 뒤 LAFC의 3번째 골을 완성했다.

불과 5분 뒤에 손흥민의 3번째 도움이 나왔다. 부앙가가 페널티아크 부근에서 손흥민과 일대일 패스를 주고받은 뒤 그대로 슈팅을 날려 골문을 뚫었다. 전반을 마치기 전, 손흥민의 발끝이 또 터졌다. 전반 40분 패스를 받은 손흥민이 골라인까지 진격한 뒤 날카로운 패스를 연결했다. 파고들던 세르지 팔렌시아가 LAFC의 5번째 골을 완성했다.

이로써 올 시즌 손흥민의 성적은 공식전 10경기에서 1골 11도움이 됐다. 이제 남은 건 필드골이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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