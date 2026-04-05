아이유X변우석 “실제로 많이 친해졌다”…반말 모드에 팬들 ‘심쿵’

아이유와 변우석이 편한 말투로 인터뷰하고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘MBCdrama’ 영상 캡처

아이유와 변우석이 서로 말을 놓고 인터뷰를 진행했다.

5일 유튜브 채널 ‘MBCdrama’에 ‘[21세기 대군부인] 아이유X변우석, 대군부부의 반말 인터뷰’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 아이유와 변우석은 시청자들에게 더 편안히 다가가기 위해 반말로 인터뷰했다. 변우석은 곧장 말을 놓았지만 아이유는 잠시 마음의 준비를 해야 했다.

아이유가 먼저 변우석에게 준비된 질문들을 던졌다. 아이유는 ‘내가 상대 배우라는 소식을 들었을 때 어땠냐’라는 질문에 이어 최애 캐릭터를 물어봤다. 변우석은 자신의 캐릭터인 이안대군을 골라 웃음을 자아냈다. 변우석은 ‘이안대군을 연기하면서 가장 좋았던 점이 있다면’, ‘이안대군에게 희주란 어떤 의미’ 등 이어진 질문에도 편안한 분위기로 답변했다.

마지막으로 ‘21세기 대군부인의 첫방 푸드로 추천하는 음식’ 질문이 나왔다. 아이유는 질문하면서도 “뭘 먹을 수 있을까?”라며 우려를 표했다. 변우석도 동의하며 음식을 한 숟가락 뜨고 그대로 굳어 버린 모습이 시청자들의 모습이 될 거라고 예측했다. 그만큼 첫 방송부터 속도감 있고 극적인 전개가 펼쳐질 것을 암시하며 굳이 하나를 고른다면 “드라마에 집중하며 먹을 수 있는 팝콘”이나 “식어도 맛있는 음식”을 추천했다.

이어 변우석이 아이유에게 질문하는 차례가 됐다. ‘(변우석을) 처음 만났을 때 첫인상’, ‘성희주와 아이유의 싱크로율’ 질문에 이어 ‘가장 기억에 남는 대사’ 질문이 나왔다. 아이유는 희주를 잘 설명할 수 있는 대사라고 말하며 “지키는 건 이렇게 하는 거예요. 공격을 공격하면서”라는 대사를 골랐다.

마지막으로 ‘21세기 대군부인을 더 재미있게 볼 수 있는 가이드’를 묻자 아이유는 “희주 시점으로 따라갔을 때 우리 관계와 왕의 시점으로 따라갔을 때 우리 관계가 굉장히 다르게 느껴진다”며 여러 번 다시 볼 것을 강조했다. 마무리에서 두 사람은 “실제로 많이 친해졌다. 평소에는 편하게 얘기한다”라고 말하며 드라마 홍보도 잊지 않았다.

한편 모든 걸 가졌지만 신분이 평민인 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가지지 못한 남자의 이야기가 담긴 MBC 금토 드라마 21세기 대군부인은 오는 10일 첫 방송을 앞두고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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