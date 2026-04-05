안성훈, 홍지윤·요요미 마음 뒤흔든 대세 솔로남…박서진 질투 유발 (‘살림남2’)

가수 안성훈이 특유의 다정함과 배려 깊은 모습으로 설렘을 선사했다.

지난 4일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2' 단체 소개팅 코너 '너도 솔로'에 출연한 안성훈은 "평소 연애 프로그램을 많이 보는 애청자로서 큰 기대감을 안고 나왔다"며 설레는 마음으로 현장을 찾았다.

안성훈은 등장부터 다정한 매너로 분위기를 주도하며 요요미와 홍지윤, 두 여성 출연자의 선택을 받아 단숨에 '대세남'으로 등극했다. 이어 미니 게임에서 요요미를 파트너로 선택하며 교감을 이어간 안성훈은 함께 출연한 박서진의 귀여운 질투를 유발하며 예능적 재미까지 확실히 이끌어냈다.

저녁 식사 후 이어진 진실게임에서는 홍지윤이 안성훈의 섬세한 배려에 설렘을 느꼈다고 고백하며 현장의 열기를 더했다. 이들을 둘러싼 복잡한 관계와 서로에 대한 마음을 확인하는 질답은 보는 이들을 더욱 몰입하게 만들며 설렘 가득한 분위기를 고조시켰다.

최종 선택에 나선 안성훈은 "첫인상도 친해지고 싶은 마음도 똑같이 한 사람에게 느꼈다. 평소에는 아이 같은 모습만 봤다면 오늘 보니 생각보다 어른스럽고 진중한 모습을 봤다"며 요요미에게 직진했고 요요미의 선택을 받으며 최종 커플로 맺어졌다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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