제이홉 누나 정지우, 유산 아픔 전해…“첫 시도 아쉽지만 회복에 집중”

그룹 방탄소년단 멤버 제이홉의 친누나 정지우가 유산 사실을 직접 전했다.

정지우는 지난 4일 자신의 유튜브 채널을 통해 “화학적 유산을 겪었다”고 밝혔다. 그는 시험관 시술을 진행해왔다며 그 과정과 심경을 솔직하게 털어놓았다.

정지우는 “개인적인 이야기라 처음에는 공개를 망설였다”면서도 “약 5~6개월간 활동을 쉬며 몸과 마음을 정리하는 시간을 가졌고, 그동안 쌓인 업무 부담과 스트레스 속에서 가정을 위한 선택을 진지하게 고민한 끝에 시술을 결정하게 됐다”고 설명했다.

이어 “지난해 11월부터 시험관 시술을 시작했고, 최근 첫 이식을 진행했지만 결과가 좋지 않았다”며 “결국 화학적 유산으로 이어졌다”고 전했다.

그는 “첫 시도가 아쉬운 결과로 마무리됐지만 현재는 회복에 집중하며 건강하게 지내고 있다”고 덧붙였다. 또한 “흔히 있을 수 있는 일이라는 이야기를 들으며 담담하게 받아들이려 했지만 쉽지는 않았다”면서도 “지금은 많이 괜찮아졌고 몸 관리에 힘쓰고 있으니 걱정하지 않아도 된다”고 전했다.

한편 정지우는 인플루언서로 활동 중이며, 나 혼자 산다를 통해 얼굴을 알린 바 있다. 또한 더 인플루언서에도 출연하며 대중과 소통해왔다. 그는 지난 2021년 결혼했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]