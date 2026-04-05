[TV핫스팟] 하정우, 기억 잃은 채 살인 현장…뒤통수 전개 폭발

하정우가 예기치 못한 상황 속에서 눈을 뜨며 충격적인 순간을 맞았다. 류아벨의 사망 현장이 드러나며 긴장감이 극에 달했다.

지난 4일 방송된 tvN 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 7회에서는 서로를 속고 속이는 거짓과 모함으로 뒤통수가 얼얼한 전개가 펼쳐졌다. 기수종(하정우 분)은 거짓으로 위기를 모면했으나 누군가의 계략으로 궁지에 몰리게 되며 긴장감을 끌어올렸다.

혼수상태에서 깨어난 민활성(김준한 분)이 가장 먼저 생각난 사람은 가족도 아닌 친구 기수종이었다. 기수종에게 받아야 할 돈이 있기 때문. 민활성은 납치로 얻은 돈에서 자신의 몫을 요구했고, 기수종은 배신을 해놓고도 뻔뻔한 민활성에게 분노했다. 흥분한 기수종은 골프채를 들고 달려들었고, 도망치던 민활성은 교통사고를 당했다.

병원으로 실려온 민활성은 기억상실증에 걸린 척 기수종을 속이면서 뒤에서 김선(임수정 분)에게 이혼을 종용하고 재개발 사업을 함께하자고 제안했다. 또 민활성은 전이경(정수정 분)이 전양자(김금순 분)로부터 상속받은 재산을 자신의 명의로 돌리는 뒤통수를 치기도 했다.

김선은 민활성의 말을 어디까지 믿어야 할지 혼란스러워했다. 민활성은 김선에게 “우리가 손을 잡아야 한다”면서 김선의 동생 김균(김남길 분)의 죽음과 기수종이 연관됐다고 말했다. 앞서 리얼캐피탈에서 김균의 USB를 습득했던 김선은 기수종을 향한 의구심을 키울 수밖에 없었다. 그렇지만 민활성 또한 기수종을 모함하려 거짓말을 했을 수도 있기에 일단 침묵을 택했다.

한편 전이경은 납치 사건의 진실에 다가가고 있었다. 김선이 추천한 병원에서 구한 마취제가 자신이 납치당했을 때 쓰인 마취제와 같다는 사실을 알게 된 것. 그리고 바람을 피운 민활성과 김선의 관계를 의심하며 기수종에게 진실을 물었다. 납치 공범이기도 한 기수종은 당황해 민활성과 김선이 납치 공모를 했다고 순간적으로 거짓말했다. 그러면서 딸 다래(박서경 분)를 봐서 아내를 용서해달라고 부탁했다.

아내를 배신하며 비겁하게 위기를 모면한 기수종. 그러나 빠져나올 수 없는 또 다른 위기가 그를 덮쳤다. 만취할 때까지 공인중개사 장희주(류아벨 분)와 부동산에서 함께 있었던 기수종은 아침에 눈을 떴고, 그 앞에서 피를 흘리며 사망한 장희주를 발견했다. 필름이 끊겨 기억을 못하는 기수종의 당황한 모습이 충격적인 엔딩을 장식했다. 과연 장희주의 죽음 뒤 무슨 일이 있었던 것인지, 지난 밤의 진실을 향한 궁금증을 높였다.

같은 시각 민활성이 기수종과 장희주가 취한 상태에서 나눈 대화 녹음 파일을 김선에게 들려줘 그 또한 사망 사건과 어떤 관련이 있는 것인지 의문을 증폭시켰다. 민활성으로 인해 기수종을 반신반의하게 된 김선의 선택에도 관심이 쏠렸다. 여기에 세윤빌딩 관리실 CCTV 영상을 통해 부모가 벌인 범죄를 알게 된 딸 기다래의 행보가 어떤 전개로 이어질지 궁금증이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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