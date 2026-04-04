류이서 “시험관 주사 맞다 살쪄”…호르몬 부작용 고백에도 “나중에 빼면 돼” 담담

류이서가 시험관 시술로 인한 부작용을 고백했다.

지난 3일 유튜브 채널 ‘내사랑류이서’에 ‘천원부터 2백만원까지 꿀템이 쏟아지는 전진 류이서 러브 하우스 최초공개’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 류이서는 전진과 함께 집안 곳곳을 돌아다니며 여러 가지 소품과 직접 산 물품들을 소개했다. 거실을 한 바퀴 돌아보고 주방으로 향한 류이서는 컵과 텀블러 등 유용한 물건과 함께 인테리어 소품들을 추천했다. 이때 작은 약통을 소개하며 현재 먹고 있는 영양제 이야기가 나왔다.

류이서는 “(시험관 때문에 몸을 만들어야 하니까) 좋다는 영양제는 다 찾아봤다”며 전진과 각각 10가지 이상 챙겨 먹는 영양제를 공개했다. 또 “주사 맞다 보면 호르몬 때문에 (살이) 좀 찐 것 같다”라고 털어놓았다. 이어 “어쩔 수 없죠. 나중에 빼야죠”라고 담담히 받아들였다.

한편 류이서와 전진은 2020년 결혼했다. 두 사람의 일상이 올라오는 유튜브 채널 ‘내사랑류이서’는 지난달 26일 개설돼 다양한 영상 및 쇼츠가 업로드되고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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