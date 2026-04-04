‘무명전설’ 이도진, 김한율 무대에 공감…”점수를 매길 수 없는 무대”

가수 이도진이 ‘무명전설’ 최연소 참가자 김한율을 향해 애정 어린 응원을 건넸다.

이도진은 지난 2일 자신의 SNS를 통해 MBN ‘무명전설’에 함께 출연 중인 김한율과의 투샷과 함께 응원과 격려의 메시지를 게재했다.

이도진은 지난 1일 방송된 ‘무명전설’에서 1:1 데스매치를 치른 김한율의 무대에 “쉽게 꺼내기 어려운 이야기를 무대 위에 올렸다는 것 자체가 큰 용기”라고 말하며 “누군가에게는 위로였고 용기였고 잊고 있던 사랑을 떠올리게 했을 거야. 이미 많은 사람들의 마음을 움직였고, 그건 점수로 매길 수 없는 것”이라며 결과 이상의 가치를 강조했다.

특히 그는 어린 나이에 쉽지 않은 개인사를 마주한 김한율의 상황에 공감하며 무대 밖에서의 모습까지 자연스럽게 언급했다. 일상 속 밝은 모습과 무대 위 진심 사이에서 “아무렇지 않은 척 웃고 있는 모습에 괜히 삼촌 마음처럼 더 챙겨주고 싶어진다”는 솔직한 심경을 전하기도 했다.

이도진의 메시지는 과장된 위로나 감정 표현보다는 누군가에게는 위로, 또 다른 누군가에게는 용기가 됐을 김한율의 무대 자체의 의미에 집중했다. 특히 두 사람의 나이 차이를 넘어 형이자 삼촌이자 같은 무대에 선 동료로서 전한 담담한 응원이 뭉클함을 더했다.

한편, ‘무명전설’은 다양한 사연과 실력을 지닌 참가자들이 무대를 통해 자신의 이야기를 전하는 프로그램으로, 이도진은 진정성 있는 무대로 시청자들의 공감대를 얻고 있다. 매주 수요일 밤 9시 40분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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