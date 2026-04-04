규현, 아시아 팬미팅 투어 'Hotel 203' 포스터 공개

가수 규현이 데뷔 20주년을 기념해 아시아 4개 도시에서 팬미팅 투어를 연다.

규현은 오늘(3일) 공식 SNS를 통해 '규현(KYUHYUN) 20th Anniversary Fanmeeting <Hotel 203>'(이하 'Hotel 203')의 포스터를 게재하며, 팬미팅 투어 개최 소식을 알렸다.

공개된 포스터는 포근한 무드의 호텔 프런트를 배경으로, 총지배인으로 변신한 규현의 모습을 담아내 눈길을 끈다.

특히, '룸'과 '카페'를 테마로 한 규피터(팬덤명) 팬키트 콘셉트의 연장선에서 이번에는 '호텔'이라는 공간으로 세계관을 확장하며 팬들의 몰입도를 한층 끌어올렸다.

규현은 'Hotel 203'의 총지배인으로서 음악과 토크가 어우러진 다채로운 코너를 준비, 각 도시의 팬들을 따뜻하게 환대할 예정이다.

'Hotel 203'은 규현이 2019년 이후 약 7년 만에 개최하는 단독 팬미팅으로, 오는 6월 6~7일 양일간 서울 광진구 예스24 라이브홀을 시작으로 6월 19일 도쿄, 6월 27일 타이베이, 7월 5일 상하이에서 차례로 열린다.

한편, 규현의 데뷔 20주년 기념 팬미팅 투어의 시작을 알리는 서울 공연은 예스24 티켓을 통해 오는 16일 오후 8시부터 팬클럽 선예매가, 예스24 티켓과 NOL 티켓을 통해 오는 22일 오후 8시 일반 예매가 진행된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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