박효신, 오늘(4일) 7년 만의 단독 콘서트 ‘박효신 LIVE A & E 2026’ 개최

‘가요계 대표 뮤지션’ 박효신이 오늘(4일) 약 7년 만에 펼쳐지는 단독 콘서트를 통해 팬들과 만난다.

박효신은 오늘(4일)부터 5일, 11일 총 3일간 인천문학경기장 주경기장에서 단독 콘서트 ‘박효신 LIVE A & E 2026’(박효신 라이브 에이 앤 이 2026)을 개최한다.

지난 2019년에 진행된 ‘박효신 LIVE 2019 LOVERS : where is your love?’ 이후 약 7년 만에 열리는 단독 콘서트인 만큼 오랜 시간 그를 기다려온 팬들과 특별한 시간을 함께할 예정으로, 뜨거운 관심을 받고 있다.

특히 이번 콘서트는 지난 3일 약 9년 6개월 만에 발매된 새 EP ‘A & E’(에이 앤 이)의 신곡 무대를 가장 먼저 만날 수 있는 자리라는 점에서 의미가 남다르다. 박효신의 신곡을 기다려온 팬들에게는 신곡 무대를 라이브로 감상할 수 있는 선물 같은 시간이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

‘박효신 LIVE A & E 2026’은 예매 시작과 동시에 빠른 시간 안에 전 회차 전석 매진을 기록했다. 회차당 약 3만석씩 총 9만석 규모의 대형 스타디움 공연임에도 모든 좌석이 예매 시작 약 1시간 만에 빠르게 완판돼 박효신의 변함없는 티켓 파워를 실감케 했다.

그간 박효신은 수많은 메가 히트곡을 통해 자신만의 뚜렷한 음악 색깔과 독보적인 가창력을 선보여 왔으며, 섬세한 감정 표현과 완성도 높은 라이브로 무대마다 깊은 여운을 남기며 ‘믿고 듣는 아티스트’로 자리매김했다. 7년 만에 단독 콘서트로 팬들과 만나는 박효신은 이번 콘서트에서 어떤 무대를 선사할지, 팬들의 이목이 집중되고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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