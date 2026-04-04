아이브, 오늘(4일) 쿠알라룸푸르서 아시아 투어 출발

'MZ 워너비 아이콘' 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 두 번째 월드 투어의 여정을 다시 이어간다.

아이브는 오늘(4일) 말레이시아 쿠알라룸푸르 아시아타 아레나(AXIATA ARENA)에서 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'의 아시아 투어에 돌입한다.

'쇼 왓 아이 엠'은 한층 확장된 음악과 다채로운 퍼포먼스를 통해 '아이브 신드롬'의 현재를 보여주는 의미를 갖는다. 첫 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)'로 19개국 42만 관객과 호흡했던 아이브는 더욱 단단해진 음악적 역량과 축적된 무대 경험을 바탕으로 팀의 선명한 색깔은 물론 멤버 개개인의 매력까지 극대화한 무대를 선보일 전망이다.

앞서 아이브는 지난해 10월 31일부터 11월 2일까지 서울 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 '쇼 왓 아이 엠'의 포문을 성공적으로 열었다. 당시 공연에서 아이브는 더욱 견고해진 팀워크와 탄탄한 셋리스트, 멤버 전원의 솔로 무대까지 더해 한층 업그레이드된 공연 규모를 입증, '공연형 아티스트'로서의 입지를 확고히 했다.

아이브는 오늘(4일) 쿠알라룸푸르 공연을 시작으로 일본, 마닐라, 싱가포르, 마카오 등으로 아시아 투어를 이어간다. 특히 일본에서는 교세라 돔 오사카 무대에 올라 도쿄돔에 이은 두 번째 돔 공연장 입성을 앞두고 있다. 이어 9월에는 홍콩과 타이페이를 찾아 더 많은 다이브(공식 팬클럽명)와 호흡할 계획이다. 서울 공연에서 보여준 완성도 높은 무대에 더해 지난 2월 발매한 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'가 녹아든 풍성한 전개가 기대된다.

최근 아이브는 '리바이브 플러스'의 선공개 더블 타이틀곡 'BANG BANG(뱅뱅)'으로 국내 주요 음원 차트 1위를 석권하며 퍼펙트 올킬(PAK)을 달성, 팀 통산 여섯 번째 PAK를 기록했다. 또한, '뱅뱅'은 5주 이상 국내 음원 차트 정상을 지키며 멜론과 지니뮤직 3월 월간 차트 1위에 오르기도 했다.

이처럼 국내외를 아우르며 영향력을 확장하고 있는 아이브가 이번 월드 투어를 통해 어떤 새로운 무대와 기록을 써 내려갈지 기대가 모인다.

한편, 아이브는 오늘(4일) 말레이시아 쿠알라룸푸르 아시아타 아레나에서 아이브 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'의 본격적인 재출발을 알린다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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